Ligue 1+ débarque le 15 août prochain pour qu’on puisse regarder quasiment l’intégralité des matchs de ligue 1 en direct. Entre application officielle, box TV, Amazon, DAZN ou RMC Sport, les offres se multiplient… Voici le guide pour s’y retrouver et ne pas payer plus que nécessaire.

Bien loin du format de l’année dernière, cette année, la LFP (Ligue de football professionnel) lance sa propre plateforme, Ligue 1+, et mise sur une vaste distribution : souscription directe, opérateurs (Orange, Free, SFR, Bouygues), plateformes (Prime Video, DAZN) et même grande distribution : bref, il y a de quoi faire. Mais quelle est l’offre la plus intéressante ? On a comparé.

Ligue 1+, c’est quoi exactement ?

Au lieu de vendre ses droits TV à un diffuseur, le championnat lance sa propre plateforme de streaming cette année. Les premières diffusions démarreront à partir du 15 août prochain. Sur Ligue 1+, on retrouve 8 matchs en direct chaque week-end, le dernier restant sur beIN Sports (samedi 17h) mais disponible en différé à minuit.

Trois magazines ponctuent aussi le week-end : Kick-off le vendredi, 90+1 le samedi soir et Le Club le dimanche. Et, bonne nouvelle, l’abonnement permet deux connexions simultanées… même depuis deux foyers différents. Idéal pour partager avec un ami et réduire la facture (même si Ligue 1+ ne l’encourage pas et devrait finir par prendre des mesures).

Le programme Ligue 1+ // Source : Ligue1

Le service est distribué quasiment partout : application officielle, opérateurs internet (Orange, Free, SFR, Bouygues), Amazon Prime Video Channels, DAZN, RMC Sport, Samsung TV… et même via des enseignes de grande distribution comme Carrefour, qui est partenaire de la ligue.

Toutes les offres Ligue 1+ disponibles

L’offre de base est la même partout (8 matchs en direct, replays, magazines, documentaires, écrans simultanées et supports). Ce qui change, c’est le prix, l’engagement et les éventuels bonus inclus.

Abonnement direct Ligue 1+

9,99 €/mois pendant 3 mois pour une souscription avant le 31 août et après 14,99 €/mois avec engagement 12 mois (2 écrans, tous appareils).

pour une souscription avant le 31 août et après 14,99 €/mois avec engagement 12 mois (2 écrans, tous appareils). 19,99 €/mois sans engagement. Mobile : 14,99 €/mois (1 écran, pas de TV). -26 ans : 9,99 €/mois (1 écran, pas de TV).

sans engagement.

À deux, la formule annuelle revient à moins de 4,99 € par mois chacun pendant la période promotionnelle et 7,50 € une fois les trois mois passés.

Amazon Prime Video Channels

Idéal si vous regardez déjà vos films et séries via Amazon. Pas besoin d’être abonné Prime, mais l’accès se fait via l’appli Prime Video.

12,99 €/mois avec engagement 12 mois jusqu’au 31 août (puis 14,99 €).

avec engagement 12 mois jusqu’au 31 août (puis 14,99 €). 19,99 €/mois sans engagement.

DAZN

Avec cette nouvelle distribution, DAZN est bien loin des prix pratiqués l’an dernier et devient vraiment intéressant pour les fans de foot, mais aussi pour les amateurs d’autres sports. L’abonnement inclut : Ligue 1+, Serie A, Eredivisie, Jupiler Pro League, Betclic ÉLITE (basket), MMA, boxe, golf…

9,99 €/mois pendant 3 mois, puis 14,99 €/mois avec engagement 12 mois. (2 écrans, tous appareils)

RMC Sport + Ligue 1+

L’abonnement contient aussi l’UFC, la boxe et le MMA. L’accès est via l’appli RMC Sport (pas via l’appli officielle L1+). Attention : un seul flux pour ce bundle.

15 €/mois pendant 12 mois (puis 19 €/mois).

pendant 12 mois (puis 19 €/mois). 24 €/mois sans engagement

Carrefour (cartes/Pass en magasin)

Étant partenaire officiel de la LFP, Carrefour propose aussi ses propres avantages :

14,99 €/mois avec engagement 12 mois, 2 écrans, tous appareils. Jusqu’au 31 août 2025 : 2 mois remboursés en avantage fidélité (29,98 €) sur la Cagnotte Carrefour.

avec engagement 12 mois, 2 écrans, tous appareils. : 2 mois remboursés en avantage fidélité (29,98 €) sur la Cagnotte Carrefour. 19,99 €/mois sans engagement.

sans engagement. 14,99 €/mois pour le pass mobile (1 écran, pas de TV).

Orange

La souscription se fait via le décodeur, site Orange ou application TV. Chaîne : 53 (62 en DROM) + canaux événementiels 192–199.

9,99 €/mois pendant 3 mois pour une souscription avant le 31 août et après 14,99 €/mois avec engagement 12 mois (2 écrans, tous appareils).

pour une souscription avant le 31 août et après 14,99 €/mois avec engagement 12 mois (2 écrans, tous appareils). 19,99 € /mois sans engagement (2 écrans, tous appareils).

SFR / RED by SFR

Sur SFR, c’est la chaîne 118 ainsi que les canaux événementiels 321–329.

9,99 € /mois pendant 3 mois puis 14,99 € /mois (12 mois)

19,99 € /mois sans engagement.

Free (Freebox / OQEE)

Souscription possible directement depuis la chaîne : 37 et canaux événementiels 409–417.

9,99 € /mois pendant 3 mois puis 14,99 € /mois (12 mois)

19,99 € /mois sans engagement.

Bouygues Telecom (Bbox / B.tv)

Sur Bouygues Telecom c’est la chaîne : 57 et les canaux événementiels 878–886 (mosaïque 58)

9,99 € /mois pendant 3 mois puis 14,99 € /mois (12 mois)

19,99 € /mois sans engagement.

Alors, par qui passer pour s’abonner à Ligue 1+ ?

Amazon Prime Video Channels : à 12,99 €/mois pendant 12 mois valable jusqu’au 31 août, Amazon propose d’économiser 24 € sur l’année, sans avoir besoin d’être abonné Prime. Carrefour et son cashback : en passant par Carrefour, l’abonnement Ligue 1+ avec engagement est proposé au tarif normal de 14,99 €/mois, mais l’enseigne rembourse l’équivalent de 2 mois en avantage fidélité, soit près de 30 € gagnés sur la saison. La seule condition : posséder (ou créer) une carte Carrefour. Si vous faites régulièrement vos courses dans l’enseigne, c’est clairement l’offre la plus rentable. L’application officielle L1+ : proposée à 9,99 €/mois pendant 3 mois, puis 14,99 €/mois avec engagement de 12 mois, soit 15 € économisés.

Pour ceux qui veulent plus que la Ligue 1, DAZN est la meilleure option : en plus du championnat français, on y retrouve la Serie A, l’Eredivisie et de nombreux sports de combat. Quant au pack RMC Sport + Ligue 1+, il s’adresse surtout aux fans d’UFC, de boxe et de MMA qui préfèrent tout centraliser dans un seul abonnement.

