À peine remis d’une saison interminable, mais historique, le PSG doit renfiler les crampons pour attaquer l’exercice 2025/2026. Il débute par la Supercoupe d’Europe, face à Tottenham, ce mercredi 13 août, à 21h. Où voir le match ?

La saison 2024/2025 a été interminable pour le PSG, engagé jusqu’au bout sur tous les tableaux. Mais c’est déjà l’heure de la reprise pour Luis Enrique et ses joueurs. En attendant la Ligue 1, dont le coup d’envoi sera donné ce week-end (dimanche pour le PSG, sur la nouvelle plateforme Ligue 1+), il y a la Supercoupe d’Europe à disputer.

La Supercoupe d’Europe est un match de prestige, pour ne pas dire une célébration, qui oppose le dernier vainqueur de la Ligue des champions au dernier vainqueur de la Ligue Europa. En l’occurrence, et respectivement : le PSG et Tottenham.

Où suivre ce match entre le PSG et Tottenham, diffusé ce mercredi 13 août 2025 en streaming ?

Où suivre la Supercoupe d’Europe entre le PSG et Tottenham ?

Quand a lieu le match entre le PSG et Tottenham ?

La Supercoupe d’Europe, entre le PSG et Tottenham, a lieu ce mercredi 13 août, à 21h (heure française). Elle est organisée en Italie, au Bluenergy Stadium, stade situé à Udine.

Rendez-vous sur Canal+

Comme on peut s’y attendre, c’est la chaîne Canal+ qui dispose des droits de diffusion de cette rencontre au sommet entre deux vainqueurs d’une compétition européenne. Le groupe a choisi sa chaîne principale pour la diffusion, ce qui veut dire que tous les abonnés y auront accès — pas besoin d’avoir un pack supplémentaire. Canal+ proposera une émission d’avant-match dès 20h30, puis un débrief complet.

Point à noter : il n’y aura pas de prolongations en cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire. Pour désigner un gagnant, le PSG et Tottenham iront directement aux tirs au but.

PSG-Tottenham est-il diffusé en 4K HDR ?

Oui. PSG-Tottenham sera disponible en 4K HDR sur le canal Canal+ UHD HDR.

Qui est favori entre le PSG et Tottenham ?

Les statistiques sont assez effarantes : depuis 2010, le vainqueur de la Ligue des champions a remporté la Supercoupe d’Europe 12 fois sur 15. Les trois exceptions sont liées à un seul club : l’Atlético Madrid, qui a su déjouer les pronostics.

Sur le papier, le PSG est donc favori. Mais ce serait oublier le manque de préparation qui pourrait pénaliser les hommes de Luis Enrique. Tottenham a vécu une fin de saison normale, contrairement au club de la capitale, qui est allé jusqu’à la finale la Coupe du monde des clubs. Une différence qui pourrait peser lourd dans les jambes.



