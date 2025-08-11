Amazon n’est pas du genre à prendre des vacances. Surtout pas. Durant le mois d’août 2025, les abonnés Prime vont donc pouvoir récupérer quelques jeux vidéo, offerts dans le cadre de leur souscription. Comme toujours, il y a un peu de tout.
L’abonnement Amazon Prime Gaming est inclus dans Amazon Prime (69,90 euros par an ou 6,99 euros par mois).
Les 12 jeux offerts en août 2025 sur Amazon Prime Gaming
8 août : Sid Meier’s Civilization III (Code GOG)
Sid Meier’s Civilization VII est sorti il y a quelques mois. Mais pourquoi ne pas se replonger dans l’un de ses ancêtres, déjà figure du genre gestion. En prime, vous avez ici les deux extensions de ce monument.
8 août : Thief: Definitive Edition (Code GOG)
Le reboot de la saga mettant en scène un voleur prénommé Garrett, avec une vue à la première personne immersive.
8 août : The Academy: The First Riddle (Amazon Games App)
Une aventure avec des énigmes, qui se déroule dans une école remplie de mystères.
14 août : Necroking (Code GOG)
Dans la peau d’un nécromancien, vous devez invoquer des squelettes et des créatures pour semer le chaos et la destruction. Bref, on joue le méchant.
Mais aussi :
- FATE: The Traitor Soul (Code GOG, le 14 août)
- Filthy Animals | Heist Simulator (Epic Games Store, le 14 août)
- Tin Hearts (Code GOG, le 14 août)
- Labyrinth City: Pierre the Maze Detective (Amazon Games App, le 21 août)
- Silver Box Classics (Code GOG, le 21 août)
- Heroes of Loot 2 (Code GOG, le 28 août)
- Fantasy Empires (Code GOG, le 28 août)
- City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector’s Edition (Legacy Games Code, le 28 août)
Comment récupérer les jeux offerts avec votre abonnement Amazon Prime ?
Pour récupérer les jeux offerts par Amazon Prime, il faut se rendre sur la page Amazon Gaming et s’identifier avec votre compte abonné Amazon.
- Vous trouverez ensuite facilement l’onglet « Jouez avec Prime », qui liste tous les titres proposés.
- Cliquez sur « Récupérer le jeu » pour gonfler votre bibliothèque accessible depuis l’application Amazon Games (attention, seuls les PC Windows sont compatibles) ou les autres plateformes (Origin, Epic Games Store).
Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.