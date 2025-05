Lecture Zen Résumer l'article

Cette semaine, on vous présente Candy Conquest, un jeu qui revisite le classique Puissance 4 en version survitaminée. Comment ça se joue ? Quel est notre avis ? On vous dit tout.

C’est quoi, le jeu de société Candy Conquest ?

Prenez un grand classique, boostez-le avec une multitude d’options et vous obtenez Candy Conquest, un Puissance 4 sous stéroïdes qui risque de vous faire des nœuds au cerveau.

Candy Conquest est un jeu de Robert E. C. Coleman, édité par Iello et illustré par Kyle Frink.

🎲 Pour combien de joueurs ? De deux à quatre.

🧑‍🧑‍🧒‍🧒 À partir de quel âge ? Dès 8 ans.

⏳ Durée des parties ? De 15 à 30 minutes.

Comment joue-t-on à Candy Conquest ?

Les règles de Candy Conquest ? Un jeu d’enfant. Si vous savez jouer à Puissance 4, vous savez (presque) déjà jouer à Candy Conquest.

Chaque joueur dispose d’une grosse vingtaine de pièces à sa couleur (des bonbons, officiellement). Chaque bonbon est composé de deux formes différentes (rond, carré ou étoile), déclinées en deux tailles (petite ou grande).

Le plateau, un carré de 5×5 cases, trône au centre de la table. Chaque case peut accueillir les trois formes et elles alternent entre petite et grande taille.

Une partie à 4 en cours. // Source : Iello

À votre tour, rien de plus simple : posez l’une de vos pièces sur le plateau. Soit sur une case vide, soit dans ou par-dessus une autre pièce (de sa couleur ou non, peu importe). En effet, les formes identiques peuvent s’emboîter : par exemple, un grand carré peut recouvrir un petit carré, une petite étoile peut s’insérer dans une grande étoile, etc.

Toutes les pièces du joueur bleu. // Source : Sébastien Goetz pour Numerama

Dans quel but ? Être le premier à aligner 4 formes de sa couleur :

en ligne ou en diagonale sur un même étage ;

en ligne ou en diagonale en escalier (par exemple, la première forme à l’étage 1, la suivante à l’étage 2, etc.) ;

empilées l’une par-dessus l’autre en colonne.

Et c’est tout !

Pourquoi jouer à Candy Conquest ?

Au premier abord, Candy Conquest ne paie pas de mine. L’ouverture de la boîte laisse même un petit goût de déception : les pièces n’ont ni la forme ni la couleur de bonbons. Mais heureusement, l’intérêt du jeu ne réside pas dans son esthétique.

Source : Iello

Si vous avez grandi avec Puissance 4, vous en connaissez les limites stratégiques. Si vous avez ensuite découvert Quarto, vous avez peut-être goûté à une version plus cérébrale du genre. Candy Conquest, lui, pousse le principe encore plus loin. Ici, presque toutes les pièces sont uniques, et toutes sont disponibles à chaque tour. Autant dire que l’analyse du plateau devient rapidement essentielle.

Les premiers tours, voire les premières parties, se jouent un peu à l’aveugle, le temps de comprendre la dynamique. Mais très vite, on comprend qu’il faut penser ses placements avec soin, sous peine de se retrouver à court d’une forme ou d’une taille à un moment critique. Il faut aussi surveiller constamment le jeu adverse, non seulement pour tenter d’aligner ses propres formes, mais surtout pour couper court aux menaces des autres. Et vu le nombre de combinaisons possibles, la vigilance est de mise.

D’autant que le jeu peut se pratiquer à trois ou quatre. Mais attention : ce que l’on gagne en ambiance, on le perd en contrôle. Avec plusieurs adversaires, anticiper les coups devient presque illusoire, et il est difficile de surveiller toutes les menaces. Des alliances temporaires surgissent au fil des tours, rendant l’ensemble aussi imprévisible que chaotique. Pour notre part, on préfère nettement l’affrontement à deux, plus lisible, plus tendu… et bien plus stratégique.

Détail des pièces. // Source : Sébastien Goetz pour Numerama

Candy Conquest, en s’appuyant sur une mécanique aussi classique, ne va certainement pas révolutionner l’univers du jeu de société. Et la multitude de possibilités pourrait même en décourager certains. Cependant, pour les amateurs du genre, il élève le principe de Puissance 4 à un niveau tactique bien plus poussé que ce à quoi on s’attendait.

Vous aimerez Candy Conquest si vous avez aimé…

Le verdict 6/10 Candy Conquest Voir la fiche 22,50 € sur Philibert On a aimé Un Puissance 4 sous stéroïdes

Pouvoir y jouer à 2, mais aussi à 3 ou 4

Que de possibilités à chaque tour… On a moins aimé … peut-être trop pour certaines personnes

Les pièces n’ont pas l’aspect de bonbons

