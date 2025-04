Lecture Zen Résumer l'article

Des plateformes de phishing tentent de piéger les fans après l’annonce d’une nouvelle date de concert du rapeur Jul. Ces sites, habilement conçus, imitent à la perfection les vrais portails de billetterie — au point d’alerter les internautes… des arnaques en cours.

Les hackers ne ratent jamais un événement. À peine ouverte, la billetterie pour le prochain concert du rappeur Jul affichait complet au bout de quelques minutes. Le 4 avril, à 9h30, le site internet Ticketmaster.fr affichait 714 794 personnes dans la file d’attente, selon 20 Minutes.

Après deux concerts déjà complets au Vélodrome de Marseille et au Stade de France, l’artiste avait annoncé une date supplémentaire, offrant une nouvelle chance aux fans d’assister à l’événement rap de l’année. Et les cybercriminels misent évidement sur les fans déçus pour voler leurs données personnelles dans l’excitation.

Depuis une semaine, plus d’une dizaine de faux sites ont vu le jour dans le but de piéger les internautes. Le site de veille red.flag.domains a repéré plusieurs noms de domaine frauduleux, tels « doretdeplatine-ticket[.]fr » et « velodrome-billetterie[.]fr », conçus pour semer la confusion.

Un faux site pour le concert de Jul. // Source : Numerama

Deux plateformes de phishing, « team-jul[.]fr » et « jul-marseille[.]fr » copient parfaitement l’esthétique du premier site de vente de billet de Jul et laissent croire qu’ils restent encore quelques places disponibles à Paris et Marseille. Le second site a même l’audace d’alerter les internautes sur les arnaques autour des ventes frauduleuses de billet.

« Suite à de nombreuses arnaques constatées avant même l’ouverture de la billetterie, nous vous recommandons de ne surtout pas acheter de billets via des sites de petites annonces (Leboncoin,…), sur des sites se présentant comme des intermédiaires t’elle que sur Twitter » peut-on lire sur la page d’accueil du site.

Comment reconnaitre les arnaques de vente de billets

Avant tout, retenez bien qu’il n’y a officiellement plus aucune place disponible pour les concerts de Jul, que ce soit au Stade de France ou au Vélodrome. Si vous tentez d’en acheter sur des plateformes de revente, c’est à vos risques et périls.

Le rappeur a choisi de passer la plateforme Ticketmaster pour vendre ses billets. Hormis quelques sites partenaires tels que la FNAC, vous ne trouverez pas de billets sur d’autres plateformes.

Bien que ces sites de phishing soient plutôt bien conçus, certains indices peuvent vous alerter. Par exemple, ils ne proposent qu’un tarif unique : seuls des billets à 75 euros sont affichés, et il est possible de les acheter directement, sans variation de prix ni choix de placement.

Si vous avez déjà effectué un achat, il est recommandé de faire opposition sur votre carte bancaire ou de contacter votre conseiller pour bloquer toute transaction suspecte à venir. Vous pouvez également consulter le site 17Cyber pour obtenir toutes les démarches à suivre.

