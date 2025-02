Lecture Zen Résumer l'article

Les développeurs du RPG Avowed ont opté pour une montée en puissance davantage basée sur l’équipement. Il faut le savoir pour s’éviter de sérieuses déconvenues.

Disponible en accès anticipé, en attendant un lancement global le 18 février, Avowed est le nouveau RPG développé par Obsidian Entertainment — studio spécialiste du genre. Il tente de faire sa place par son approche résolument old school, qui rappelle l’incontournable Skyrim. Ce gameplay un peu poussiéreux est en réalité une force : on vit une aventure réconfortante, qui plus est bien écrite.

Obsidian Entertainment a cependant opté pour une progression osée dans son RPG : ce n’est pas tant le niveau du personnage qui compte, mais plutôt l’équipement qu’il porte. Et je dois avouer que ce choix m’a causé des torts lors des premières heures. Peu habitué à cette formule, je me suis très vite pris des murs de difficulté dans Avowed, avant de comprendre qu’il fallait que je prennd garde à mon arme et mon armure.

Tout comprendre à la progression dans Avowed

Avowed est régi par des règles qu’il est important de connaître.

Le niveau des ennemis ne s’adapte pas à celui de l’héroïne ou du héros ;

Les combats rapportent peu de points d’expérience, ce qui implique une montée lente des niveaux (j’ai fini le jeu au niveau 23) ;

Dans le menu des quêtes, le défi est symbolisé par un nombre de crânes (un indicateur qu’on retrouve aussi sur les ennemis). Trois crânes signifient que vous allez passer un sale quart d’heure ; deux nécessitent un peu de maîtrise ; un seul correspond à des combats équitables. Plus vous êtes puissant, plus le nombre de crâne diminue ;

Les armes et armures évoluent selon un palier de qualité (de 1 à 5), avec un chiffre qu’il faut faire correspondre au mieux à celui de l’équipement des ennemis (exemple : si un ennemi possède une arme de niveau IV, alors votre armure V encaissera mieux les dégâts). Chaque palier de rareté est lui-même divisé en trois améliorations qui boostent les attributs (plus de dégâts, plus d’armure…).

Ces trois crânes ne sont vraiment pas bon signe. // Source : Capture Xbox

En sachant cela, il faut saisir un point clé quand on joue à Avowed : il faut moins prêter attention à notre niveau qu’aux ressources que l’on récolte, car pour améliorer son équipement, il va falloir ramasser un maximum d’objets d’artisanat (qui peuvent être vendus à prix d’or dans les différentes boutiques). Dès lors, Avowed récompense davantage l’exploration, dans le but de découvrir des coffres et des zones secrètes. Vous gagnerez plus facilement en puissance en fouillant le moindre recoin qu’en combattant tout ce qui bouge.

Attention : on ne peut améliorer ses armes et son armure que dans les camps, disséminés un peu partout sur la carte (et qu’on peut rallier grâce aux voyages rapides). Par ailleurs, certains paliers nécessitent de l’argent, en plus des ressources dédiées (5 000 pièces, sur les derniers). Ainsi, vous aurez besoin de branches — de plus en plus rares — pour faire évoluer votre baguette magique, quand il faudra logiquement du fer pour une épée. L’artisanat est poussé au point de permettre la fusion de ressources pour en obtenir de plus précieuses (ou, à l’inverse, de les rétrograder), ou encore de démanteler des pièces d’équipement inutilisées (plutôt que de les vendre).

L’artisanat dans Avowed s’appuie sur plusieurs matériaux. // Source : Capture Xbox

Sachez que l’on peut se concentrer sur une seule arme du début à la fin, sans craindre d’être sous-équipé. La baguette magique que j’ai dénichée au début ne m’a jamais quitté, et le fait que les ressources clés soient rares m’ont conduit à lui rester fidèle. Dernier point : des armes spéciales peuvent récupérer un affixe supplémentaire en étant enchantées.

