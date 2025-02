Lecture Zen Résumer l'article

Les barrages de la saison 2024/2025 de la Ligue des champions, nouvelle formule, nous réservent un choc 100 % français entre le PSG et Brest. Le match aller a lieu ce mardi 11 février, à un horaire inhabituel.

Après une première phase ô combien poussive, le PSG est parvenu à se hisser parmi les clubs qualifiés pour la phase finale de la Ligue des champions. Néanmoins, comme il n’a pas terminé dans le top 8, il doit passer par des barrages pour rallier les huitièmes de finale.

Et le hasard de la compétition fait que le PSG devra croiser le fer avec une autre équipe française : le Stade Brestois, qu’on n’attendait pas à ce niveau sur la scène européenne. Sur le papier, la rencontre paraît déséquilibrée et le format aller/retour empêche les supporters de Brest de croire à un exploit, mais tout est possible dans le foot. Le vainqueur enchaînera avec Liverpool ou le FC Barcelone.

Où suivre ce match entre Brest et PSG, diffusé ce mardi 11 février, en streaming ? Il y a deux informations importantes à savoir.

Où suivre le match entre le PSG et Brest en Ligue des champions ?

Attention à l’horaire inhabituel

Le match aller des barrages de Ligue des champions entre le PSG et Brest n’a pas lieu à 21h, comme on pouvait en avoir l’habitude, mais à 18h45. Cet horaire, loin d’être arrangeant pour tout le monde, permettra aux fans de foot d’enchaîner avec le vrai choc de la soirée, entre le Real Madrid et Manchester City.

Brest – PSG n’est pas diffusé sur la chaîne Canal+

On aurait pu croire que Canal+ bouleverserait ses pratiques compte tenu de cette affiche 100 % française. Mais non : comme on est mardi, la Ligue des champions n’est pas proposée sur la chaîne principale. Brest-PSG sest diffusé sur la chaîne Canal+ Foot, exclusive au bouquet sport. Il faut souscrire à un pack ou à une formule plus chère pour y accéder. Notons quand même que certains abonnés peuvent l’avoir sans rien payer, grâce à une opération promotionnelle;

Étrangement, les abonnés à la formule de base auront tout de même accès à un match ce mardi : Sporting-Dortmund, proposé sur Canal+ Sport 360. On aurait préféré que Canal+ inverse, mais il tente de favoriser ses offres les plus chères.

Brest-PSG est-il diffusé en 4K HDR ?

Oui, Brest-PSG sera disponible en 4K HDR sur le canal Événement 4K HDR, avec un petit twist à rappeler : ce n’est pas de la vraie 4K, mais une simple mise à l’échelle.

Qu’ont donné les précédents matchs entre Brest et le PSG cette saison ?

Le PSG et Brest se sont déjà affrontés à deux reprises cette saison, en Ligue 1. Pour les résultats suivants :

Victoire du PSG à domicile sur le score de 3-1, le 14 septembre 2024

Victoire du PSG à l’extérieur sur le score de 5-2, le 1ᵉʳ février 2025

Au classement, les deux équipes sont séparées par 22 points, sachant que Paris est leader et invaincu.

Quel est le programme complet de Ligue des champions ?

Brest-PSG à 18h45 sur Canal+ Foot

Manchester City-Real Madrid à 21h sur Canal+ Foot

Juventus Turin-PSV à 21h sur Canal+ Sport

Sporting-Dortmund à 21h sur Canal+ Sport 360

