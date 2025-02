Lecture Zen Résumer l'article

Le rappeur Kendrick Lamar, qui a brillé au Grammy Awards, a enflammé la mi-temps du Super Bowl, dans la plus pure tradition de la célèbre finale de la saison NFL. Voici comment revoir son show.

Un three peat ou une revanche : le Super Bowl LIX devait livrer son verdict indécis. Finalement, il n’y a pas eu photo : les Eages de Philadelphie ont empêché les Chiefs de Kansas City de réaliser une première historique — trois titres de suite, ce qui n’a jamais été fait dans l’ère du Super Bowl.

Les Eagles de Philadephie, battus par le même adversaire en 2023, menaient déjà 24-0 après les deux premières périodes. Il fallait donc donc un show de circonstance pour réveiller le public du Caesars Superdome de la Nouvelle-Orléans. Le rappeur Kendrick Lamar s’en est chargé, au grand dam des fans de Drake.

Kendrick Lamar's Full Super Bowl Halftime Show performance #SuperBowl pic.twitter.com/OxZED0YXDn — popculture (@notgwendalupe) February 10, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

13 minutes de Kendrick Lamar au Super Bowl

Le problème du Super Bowl est l’horaire tardif auquel le match est diffusé : cette année, c’était dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 février 2025. Et pour ne pas arriver au travail ou à l’école avec les yeux encore collants, il valait mieux dormir. Heureusement, on peut compter sur les replays disponibles sur internet pour rattraper le temps perdu.

La chaîne YouTube officielle de la NFL propose déjà la prestation de Kendrick Lamar : introduit par l’acteur Samuel L. Jackson (qui joue l’Oncle Sam), le spectacle dure plus de 13 minutes — ce qui fait une longue pause-café. À noter que la NFL bloque la vidéo, qui ne peut être lue que sur chaîne. Il existe une alternative tout aussi officielle : les abonnés Apple Music peuvent aussi la visionner en cliquant sur ce lien.

Samuel L. Jackson au Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show. // Source : Samuel L. Jackson au Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show

Kendrick Lamar a-t-il réussi, là où tant d’autres ont échoué (qui se souvient de Maroon 5…) ? Chacun se fera son propre avis. Certains estiment qu’il s’agit du « pire show de mi-temps », rapporte le Daily Mail dans un article publié le 10 février. D’autres sont encore bouche bée devant le flow du rappeur, déjà apparu dans un Super Bowl (en 2023) et qui a été rejoint par SZA. Il a interprété des tubes comme Bodies, Squabble up, Euphoria, HUMBLE., tv off ou encore DNA..

Nul doute que les critiques sont nourries par l’actuelle rivalité avec Drake, qui s’envoient des attaques interposées dans des chansons, portée devant la justice (Drake a porté plainte, y compris contre Universal, son propre label). Dans le tube Not Like Us, que Kendrick Lamar n’a pas hésité à jouer au Super Bowl, il accuse Drake d’être un prédateur sexuel et sous-entend qu’il s’en prend à des mineurs. Son miniconcert a enchaîné les provocations et il est allé jusqu’à inviter la tenniswoman Serena Williams, ex de Drake. En somme, on n’a pas fini d’en entendre parler.

