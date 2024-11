Lecture Zen Résumer l'article

Comme son titre l’indique, The Substance s’articule autour d’une étrange substance qui permet d’obtenir une meilleure version de soi. Mais les choses ne sont pas si simples, et il y a quelques règles à respecter sous peine de subir de lourdes conséquences.

Dans le film choc The Substance, lauréat du meilleur scénario au dernier festival de Cannes, Elizabeth Sparkle (Demi Moore), naguère star mondiale de la beauté, est jugée trop vieille pour poursuivre sa carrière d’actrice. C’était sans compter l’existence d’un remède a priori miracle, lequel permet d’obtenir une meilleure version de soi. Comprendre : plus jeune, plus belle, plus irrésistible, plus parfaite.

C’est donc l’occasion idéale pour Elisabeth Sparkle — et Demi Moore, par ricochet — de prendre sa revanche sur ceux (car il s’agit exclusivement d’hommes) qui ne croient plus en elle. Apparaîtra alors son « double » incarné par Margaret Qualley (prénommé Sue), qui prendra sa place dans son émission de fitness et connaîtra à son tour un succès immense. Mais tout n’est pas si simple avec la fameuse substance…

La suite de cet article contient des spoilers sur The Substance, réalisé par Coralie Fargeat.

Demi Moore ne serait donc plus assez jeune et jolie // Source : Working Title Films

Tout ce qu’il faut savoir sur l’étrange substance

Pour obtenir le mystérieux « remède », il faut d’abord passer commande, en appelant un numéro fourni avec une clé USB explicative (rempli de mille promesses). L’interlocuteur, pas très bavard, vous fournira alors quelques instructions, notamment une adresse où aller chercher votre premier colis. Vous recevrez alors une carte magnétique chez vous, avec un numéro inscrit dessus (le numéro de votre boîte aux lettres dans le fameux lieu à rejoindre).

Le premier envoi, très bien emballé, contient :

La substance à s’injecter et qui permet de donner naissance à son « double » (à usage unique), appelée l’activateur ;

Une seringue de stabilisation ;

Des nutriments sous la forme d’une perfusion.

Ces ingrédients répondent aux règles suivantes :

Vous activez une seule fois ;

Vous stabilisez chaque jour ;

Vous permutez tous les sept jours sans exception.

« Vous êtes une seule et même personne » // Source : Working Title Films

Car oui, il y a un twist : quand la substance est injectée, vous ne devenez pas « la meilleure version de vous », vous lui donnez naissance — par un processus de duplication poussée des cellules. S’ensuit alors la nécessité de respecter un calendrier de vie alternée : une semaine l’un, une semaine l’autre. Vous devenez la Matrice, votre « double » devient l’autre version de vous. Mais il faut se rappeler qu’on forme une seule et même personne, avec deux corps différents — ce qu’indique clairement le SAV de l’entreprise à l’origine de la substance.

Pendant sa semaine de vie, le « double » doit obligatoirement se stabiliser, c’est-à-dire prélever du liquide de la moelle épinière de la Matrice, à s’injecter une fois par jour avec un protocole stricte (la seringue est livrée avec sept recharges à usage unique). Elle doit aussi nourrir la Matrice avec les nutriments adaptés, pour que le corps ne meure pas.

Jeune et jolie, Sue peut vivre sa meilleure vie // Source : Working Title Films

Au bout de sept jours, le « double » doit céder sa place à la Matrice, qui devra aller chercher sept nouvelles recharges (pour la seringue de stabilisation) et deux poches de nutriment (une pour elle, une pour l’autre). La Matrice, bien sûr, n’a pas besoin de se stabiliser. Après une semaine, elle cède à nouveau sa place au « double », et le cycle se répète encore et encore.

Quand on transgresse les règles, on s’expose à de très, très gros problèmes. C’est précisément ce qui va arriver au duo Elisabeth/Sue : en voulant prolonger sa semaine, Sue va peu à peu sacrifier Elisabeth et la transformer en un monstre répugnant (par un effet de vieillissement intense, notamment). Il existe un moyen de revenir en arrière, qui implique de tuer son « double » au moyen d’une autre substance à demander à l’entreprise dont on ne sait rien. Mais pour Elisabeth, il sera hélas trop tard.

