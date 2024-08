Lecture Zen Résumer l'article

Il n’y a pas de saison pour revoir les aventures de Chandler, Monica, Rachel, Phoebe, Joey et Ross : voici donc notre top des 12 meilleurs épisodes de Friends à découvrir sur Max (HBO). En toute subjectivité, évidemment.

Friends, c’est un peu comme les Jeux olympiques : tout le monde a déjà suivi, même du coin de l’œil, et chacun a son avis sur ce qu’il ne faut surtout pas manquer. Et en 10 saisons, la série culte nous a offert de nombreux moments d’anthologie, parmi lesquels il peut être difficile de choisir. Alors pour replonger avec bonheur dans le quotidien de Chandler, Monica, Rachel, Phoebe, Joey et Ross, voici notre top des 12 meilleurs épisodes de Friends, à dévorer sur Max.

12. Celui qui déménage (The One Where It All Began) – saison 1, épisode 1

Commençons par le commencement avec ce premier épisode, dans lequel Rachel entre dans le Central Perk en robe de mariée, Chandler demande à recevoir 1 million de dollars et les colocations se mettent en place. On assiste ainsi à la naissance d’un groupe d’amis iconique, même s’il faut avouer que la saison 1 a légèrement vieilli.

11. Celui qui avait des souvenirs difficiles à avaler (The One with All the Thanksgivings) – saison 5, épisode 8

Les épisodes de Thanksgiving sont toujours un événement dans Friends, mais celui-ci est l’occasion d’aborder un élément particulièrement regrettable de la série : sa grossophobie. Certes, on adore la séquence de Monica qui se met une dinde sur la tête pour faire plaisir à Chandler. Mais on aime moins découvrir qu’il ne se serait jamais intéressé à elle si elle était restée grosse, comme pendant son adolescence. Dommage.

10. Celui qui souhaitait la bonne année (The One With the Routine) – saison 6, épisode 10

Il y a peu de moments de danse vraiment cultes dans Friends, mais celui-ci tutoie les sommets, alors que Monica et Ross sont invités à une émission culte de leur enfance pour la nouvelle année. Ils se lancent alors sur le dance-floor pour une routine de feu, répétée depuis toujours.

9. Celui qui s’était fait piquer son sandwich (The One With Ross’s Sandwich) – saison 5, épisode 9

Essayons de résumer cet épisode de la façon la plus claire possible : Ross pète un câble pour une histoire de sandwich, dérobé à son travail, tandis que Joey passe pour un pervers, puisque Monica et Chandler refusent d’avouer à leurs amis leurs ébats sexuels et préfèrent mettre leurs gaffes sur le dos de leur ami. C’est profondément bête, mais ça marche à merveille.

8. Celui qui fait sa demande, partie 2 (The One With The Proposal) – saison 6, épisode 25

Depuis la saison 4, Monica et Chandler forment un couple adorable. Cet épisode fait entrer leur relation dans une nouvelle dimension avec une fameuse double demande en mariage, entourée de bougies. L’un des moments les plus touchants de toute la série, qui représente tellement bien ces deux personnages, faits l’un pour l’autre.

7. Celui qui enviait ses amis (The One with the Cop) – saison 5, épisode 16

La scène du canapé est parmi les plus marquantes de Friends, et elle se trouve dans cet épisode hilarant, dans lequel Ross achète un nouveau meuble, mais ne veut pas en payer les frais de livraison. Il va alors tenter de le faire passer dans l’escalier de son immeuble avec l’aide de Rachel, tant bien que mal. PIVOT !

6. Celui qui se marie, partie 1 & 2 (The One With Ross’s Wedding) – saison 4, épisode 23 & 24

Il s’agit tout simplement de l’épisode avec la meilleure révélation de toute la série : Chandler et Monica ont couché ensemble. Le couple le plus adorable de Friends commence ainsi sa romance pendant le mariage de Ross avec Emily, qui tourne au désastre lorsqu’il prononce le nom de Rachel par erreur devant l’autel… Le tout se passe à Londres, soit l’une des plus belles villes du monde, donc que demander de plus ?

5. Celui qui avait l’Unagi (The One With the Unagi) – saison 6, épisode 17

Ross est toujours persuadé d’avoir raison. C’est même ce qui le rend détestable aux yeux de nombreux fans. Dans cet épisode, il tente d’apprendre à Rachel et Phoebe un concept japonais qu’il connaît soi-disant par cœur : l’Unagi, censé prévenir tous les dangers. S’ensuit alors un festival de n’importe quoi, où Ross démontre sa non-maîtrise de lui-même et passe même pour un mec complètement toxique (qu’il est, selon les points de vue).

4. Celui qui baragouinait (The One Where Joey Speaks French) – saison 10, épisode 13

Joey est l’un des personnages les plus drôles de Friends, et celui qui a relevé le plus de défis improbables pour réussir (ou pas) sa carrière d’acteur. Un fil narratif qui culmine dans cet épisode, puisqu’il a menti lors d’un casting, en affirmant qu’il parlait le français. Phoebe tente alors de lui apprendre la langue, avec un succès, disons, mitigé. Cela donne une séquence mémorable, à voir en VO of course, à base de « Je m’appelle Claude ». Oh, de foufe…

3. Celui qui découvre tout (The One Where Everybody Finds Out) – saison 5, épisode 14

Depuis des semaines, Monica et Chandler tentent de cacher à leurs amis qu’ils couchent ensemble. Seuls Joey et Rachel sont au courant. Alors, lorsque Phoebe le découvre dans une scène culte (« My Eyes, My Eyes !! »), elle et Rachel décident de faire chanter le couple pour qu’ils avouent tout, à base de « Ils ne savent pas qu’on sait qu’ils savent qu’on sait… ». Un jeu de manipulation hilarant, dans lequel Phoebe séduit Chandler de la façon la plus étrange possible, et qui mène surtout à l’une des scènes les plus touchantes de la série : l’un des premiers « je t’aime » des deux tourtereaux. Si c’est pas mignon, ça.

2. Celui qui gagnait les paris (The One with the Embryos) – saison 4, épisode 12

Et si les appartements étaient échangés ? Voilà le pari dingue de Monica et Rachel, qui veulent désespérément que Joey et Chandler se séparent de leur poussin et de leur canard, beaucoup trop bruyants. Ross va alors les faire participer à un jeu de quiz totalement déjanté, dans lequel ils devront répondre à des questions les uns sur les autres.

Évidemment, rien ne se passe comme prévu et même l’intitulé du métier de Miss Chanandler Bong sera un défi inattendu. Pendant ce temps, la séquence émotion de l’épisode se concentre sur Phoebe, qui doit se faire artificiellement inséminer les embryons de son frère.

1. Ceux qui s’en allaient (The Last One) – saison 10, épisode 18

Aucun débat n’est possible sur l’épisode qui occupe le haut de ce classement : l’ultime au revoir de nos amis préférés est assurément le meilleur de tous. Cette fin, qui reste parmi les plus belles de l’histoire des séries, prend une dimension émotionnelle encore plus profonde depuis le décès de Matthew Perry, en octobre 2023. C’est lui qui lance ainsi les tout derniers mots de Friends, par une improvisation parfaite, comme toujours, en posant une simple question, « Where ? », lorsqu’on lui demande où aller prendre un café.

Les larmes montent à tous les coups, et le final reste toujours le plus bel adieu à ces amis qui nous manquent tant. Allez, on repart pour un tour ?

