Quelqu’un a dépensé plus d’un million de dollars pour faire l’acquisition d’un skin dans Counter-Strike. C’est la plus grande transaction jamais réalisée dans l’histoire du jeu multijoueur.

Il y a quelques jours, League of Legends a défié la chronique avec la commercialisation d’objets cosmétiques en hommage au joueur pro Faker. Le prix pour le pack le plus cher ? Plus de 500 €. Cette somme paraît aujourd’hui dérisoire quand on la compare à la valeur de la transaction la plus chère de l’histoire de la saga Counter-Strike.

Ainsi, comme le souligne le journaliste Jake Lucky dans un tweet publié le 5 juin, une personne a dépensé plus d’un million de dollars pour s’offrir l’apparence d’une arme — baptisée « StatTrak Factory New AK-47 Blue Gem pattern 661 ». Le pire ? « Ce n’est pas le skin le plus cher de Counter-Strike, mais de loin celui qui a été vendu le plus cher, publiquement. » L’acheteur n’a pas voulu révéler le montant final.

The most expensive skin in Counterstrike history was publicly sold this morning, a StatTrak Factory New AK-47 Blue Gem pattern 661



For over $1 million pic.twitter.com/1FdxoNM2ov — Jake Lucky (@JakeSucky) June 5, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Plus d’un million de dollars dépensés pour un objet cosmétique dans Counter-Strike

Ce skin de l’arme AK-47 était en vente depuis plusieurs semaines. Une transaction a même failli être conclue en mai, comme on le découvre sur le compte X (ex-Twitter) de Sam (@roflm0nster) — qui s’est chargé de la vente. Le 17 mai, il indiquait : « Récemment, un deal a failli être finalisé pour le skin StatTrak Factory New 661. L’acheteur a confirmé deux fois qu’il le voulait, mais n’a plus donné signe de vie depuis deux semaines. Nous étions si proches d’écrire l’histoire. »

Sam n’a pas cité le prix final. En revanche, il a donné quelques indices : « Je ne peux pas révéler l’identité de l’acheteur ou le montant exact. Mais je peux dire que des offres à 1 million de dollars ont été rejetées plusieurs fois. Faites vos propres conclusions ». Autre point : le prix en achat direct avait été baissé à 1,5 million de dollars en avril. Des estimations tablaient sur un prix entre 800 000 et 1 million de dollars en janvier.

Qu’est-ce qui explique ce million dépensé pour un objet virtuel ? Le fait que le skin soit unique, en raison de sa caractéristique « Factory New ». Cette distinction veut dire qu’il est dans sa condition la plus pure possible — contrairement à des variations « Minimal Wear », « Field Tested », « Well-Worn » ou encore « Battle-Scarred » (qui auraient une apparence plus dégradée). Ce skin StatTrak Factory New 661 est donc 100 % neuf, même si cela ne veut pas dire grand-chose dans le cadre d’un objet numérique. À en juger par l’aperçu publié par Jake Lucky, le design est plutôt soigné, avec des reflets métalliques bleutés du plus bel effet qui gonflent sa valeur et font sa rareté. Mais de là à dépenser plus d’un million de dollars…

