Le PDG d’Ubisoft a annoncé que le studio allait enchaîner les remakes des jeux vidéo Assassin’s Creed. La saga va revenir à un rythme de sorties plus régulier.

Il y a quelques années, Ubisoft nous pondait un nouveau jeu Assassin’s Creed par an. Entre 2009 (Assassin’s Creed 2) et 2015 (Assassin’s Creed Syndicate), ce fut l’accumulation. La qualité a fini par en pâtir sérieusement. La firme française a donc changé son fusil d’épaule pour une stratégie plus raisonnable, avec davantage de temps laissé aux développeurs et une refonte de l’expérience. Entre 2017 (Assassin’s Creed Origins) et 2023 (Assassin’s Creed Mirage), il n’y aura eu « que » quatre opus.

Dorénavant, Ubisoft entend refaire fructifier sa saga phare, en revenant à un rythme de sorties plus régulier. C’est ce qu’a fait savoir Yves Guillemot, le PDG, à l’occasion d’un entretien paru le 27 juin 2024 sur le site officiel d’Ubisoft. Pour ce faire, l’éditeur a trouvé un levier imparable : intercaler des remakes entre les nouveautés. « Le but est d’avoir des jeux Assassin’s Creed qui sortent plus souvent, mais qui n’offrent pas la même expérience chaque année », confie-t-il.

Quels sont les jeux Assassin’s Creed qui méritent un remake ?

Yves Guillemot précise : « Les joueurs peuvent être ravis par certains remakes, qui vont nous permettre de revisiter certains jeux que nous avons créés dans le passé et de les moderniser ; il y a des univers de nos anciens Assassin’s Creed qui sont encore incroyablement riches. » En parallèle, Ubisoft compte se pencher sur la variété des expériences, ce qu’on sait déjà depuis l’officialisation des projets Codename Red (devenu Assassin’s Creed Shadows et attendu pour le 15 novembre 2024) et Codename Hexe (« qui sera un jeu totalement différent »).

Tous ces projets viseront sans doute à alimenter Assassin’s Creed Infinity, le super-hub annoncé de longue date et dont on peine encore à esquisser les contours. En tout cas, des fans seront effectivement heureux à l’idée de retourner à certaines époques dans de meilleures conditions, si le travail de remise au goût du jour est bien à la hauteur.

Quels épisodes mériteraient un remake ? On peut en citer au moins trois :

La trilogie Ezio Auditore : Ubisoft pourrait réunir Assassin’s Creed 2, Brotherhood et Revelations dans un même package. Le deuxième opus est l’un des plus appréciés de la saga. C’est aussi celui qui a posé les bases solides de la première vie des jeux Assassin’s Creed, avec une reproduction inouïe des lieux (Florence, Venise, le Vatican…) et une appropriation intelligente de l’Histoire.

La Révolution française : il est certainement un peu chauvin d’envisager Assassin’s Creed Unity, mais n’oublions pas que cet opus se traîne une sale réputation (en raison de sa dette technique à son lancement) et a précipité la chute des siens (Syndicate a planté le dernier clou). Un remake de Unity offrirait une revanche à Ubisoft, tandis que la puissance des consoles actuelles (ou futures) permettrait d’assouvir ses ambitions (Paris remplie d’habitants énervés).

Les pirates : on cite Black Flag pour la simple et bonne raison qu’il existe une rumeur à son sujet, partagée par Kotaku en juin 2023. Là encore, on parle d’une aventure applaudie par les fans, notamment grâce à son héros charismatique (Edward Kenway) et la diversité du gameplay (même s’il faut aimer les combats navals).

