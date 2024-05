Lecture Zen Résumer l'article

Pendant huit ans, un escroc a vendu du matériel informatique contrefait et déguisé en d’authentiques produits de fournisseurs officiels. Il est parvenu à tromper l’armée américaine avec ses faux équipements.

La justice américaine n’a pas été tendre avec Onur Askoy. Début mai, ce ressortissant américano-turc a été condamné à six ans de prison et devra 100 millions de dollars à l’entreprise Cisco, en plus d’une somme indéterminée à d’autres personnes trompées, pour une vaste opération frauduleuse. Parmi les victimes figure l’armée américaine qui se sera servie en pièces de seconde main auprès de l’arnaqueur. Entre 2014 et 2022, Onur a dirigé « l’une des plus grandes opérations de trafic de contrefaçons jamais réalisées » a déclaré Vikas Khanna, procureur américain pour le district du New Jersey.

Ce résident de Miami avait élaboré une combine simple et parfaitement montée pour tromper tous les clients : il achetait des équipements de réseaux en provenance de Chine et d’Hong Kong, puis les camouflait en d’authentiques produits de la marque Cisco, un géant du secteur informatique. Les composants de seconde main étaient réagencés pour ressembler à du matériel officiel, l’escroc y intégrait ensuite des logiciels pirates pour camoufler l’interface. Les produits étaient livrés dans des boîtes Cisco et accompagnés de véritables documentations de l’entreprise. Les partenaires commerciaux chinois d’Onur envoyaient les livraisons à diverses adresses fictives pour brouiller les pistes.

Des produits contrefaits pour le réseau des avions de chasse

L’arnaqueur supervisait 19 entreprises frauduleuses dans le New Jersey et en Floride, et revendait ses biens à travers 15 comptes Amazon et 10 comptes eBay. De nombreuses sociétés se servaient auprès de lui, les prix étant plus intéressants, compte tenu des marges qu’il pouvait réaliser. Onur est même parvenu à berner l’armée américaine avec ses produits contrefaits. Le Pentagone avait acheté des faux équipements pour des simulateurs de vol et certains avaient même été utilisés dans des exercices de combat réels.

L’armée américaine simule régulièrement des combats contre des ordinateurs. // Source : Canva

« Son opération a introduit des dizaines de milliers d’appareils contrefaits et de qualité médiocre dans la chaîne d’approvisionnement américaine » déclare le juge.

L’escroquerie de trop, car les militaires ont fini par remarquer que les composants étaient trafiqués et l’ont signalé aux enquêteurs. Tous ses entrepôts ont été saisis en 2021 et il a été arrêté l’année qui suit. Onur Askoy devra probablement rembourser toutes ses victimes jusqu’à la fin de ses jours.

