Numerama vous fait découvrir en exclusivité (mondiale !) une carte rare issue de la collaboration entre Magic et Fallout, à deux semaines du lancement du produit.

Le 8 mars 2024 arrivent en boutique des produits de la gamme Universes Beyond de Magic, en collaboration avec la série de jeux vidéo Fallout. Numerama étant toujours à la pointe du sujet, on vous fait découvrir une des cartes, en exclusivité mondiale.

C’est quoi Fallout ?

Petit rappel pour les quelques-uns du fond, bloqués dans une grotte depuis plus de 25 ans. Fallout est une série de jeux vidéo iconique, dont le premier épisode est sorti en 1997. L’action prend place aux États-Unis, dans un contexte postapocalyptique, résultant d’un conflit nucléaire global. Les deux premiers épisodes sont de purs RPG, quand les suivants lorgnent plutôt du côté de l’Action-RPG.

Le premier épisode. // Source : Bethesda

Les quelques survivants se réfugient dans des abris antiatomiques, et doivent survivre face à une faune et une flore hostile, des mutants, des organismes cyberdéfenses, ou tout simplement d’autres rescapés.

Bien que se déroulant au XXIIe siècle, l’univers et ses graphismes sont inspirés par l’Amérique d’après-guerre des années 60.

Outre les six épisodes principaux, la série a connu trois épisodes dérivés, dont un qui s’est vu adapté en jeu de société. Une série télévisée devrait arriver en avril de cette année sur Amazon Prime Video.

Les « Universes Beyond » de Magic

Après une première incursion dans l’univers de The Walking Dead en 2020, Wizards of the Coast a annoncé l’année suivante de nouvelles collaborations entre Magic, son jeu phare, et diverses œuvres de la pop culture, au travers de la série Universes Beyond.

Une carte de la collaboration avec Jurassic World. // Source : Wizards of the Coast

Les extensions Universes Beyond reprennent les mécaniques de jeu classique de Magic, mais thématisées autour d’une œuvre de la pop culture (série, jeu vidéo…).

Il s’agit généralement de quelques cartes existantes, ré-illustrées selon l’œuvre retenue (Stranger Things, Arcane, Street Fighter, Fortnite ou Transformers), ou d’une extension complète et totalement re)-thématisée (Warhammer 40.000). De nouvelles collaborations ont d’ores et déjà été annoncées, autour de Final Fantasy et Assassin’s Creed (en 2024), et surtout Marvel (en 2025).

Début mars arrivent donc plusieurs produits en collaboration avec Fallout, sous forme de quatre decks préconstruits pour jouer en format Commander, chacun axé sur un thème distinct, et des boosters collector, dans lesquels vous aurez peut-être la chance de tomber sur des cartes avec des illustrations et des traitements alternatifs, en lien avec l’univers de Fallout. Dont notamment des mises en scène avec le célèbre Vault Boy de la saga.

Un des decks proposés. // Source : Wizards of the Coast

Découvrez une carte en exclusivité mondiale

En partenariat avec Wizards of the Coast, l’éditeur du jeu, Numerama vous dévoile en avant-première, et en exclusivité mondiale, une carte rare provenant du deck pré-construit Ave, Caesar.

Il s’agit du Disciple de la tuerie, une créature rouge qui a la particularité de disposer d’une toute nouvelle mécanique : Escouade. Elle permet, en payant son coût (ici un mana et la défausse d’une carte, ce qui n’est tout de même pas anodin), de créer autant de jetons qui sont des copies de la créature.

Source : Wizards of the Coast

Notons également que quand le Disciple de la tuerie meurt, il génère un jeton Bric-à-brac, idéal pour avoir plus de possibilités dans des decks agressifs.

Source : Wizards of the Coast

D’autres mécaniques, collant parfaitement à l’univers postapocalyptique de Fallout sont aussi présentes, dont une toute nouvelle, basée sur des compteurs de radiation. On a hâte de découvrir tout ça ! En attendant, vous pouvez vous mettre l’eau à la bouche avec toutes les cartes déjà dévoilées.

