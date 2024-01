Le jeu d’horreur Infestation 88, qui met notamment en scène Mickey Mouse, s’appelle désormais Infestation: Origins. Le chiffre « 88 » est effectivement lié à une référence nazie, ce que les développeurs ne savaient pas.

Le studio Nightmare Forge Games a profité de l’entrée de Mickey Mouse dans le domaine public pour officialiser un jeu d’horreur mettant en scène la mascotte de Disney. Mais figurez-vous que le nom du projet a déjà changé, peut-on découvrir dans un tweet publié le 2 janvier. Il ne faudra plus l’appeler Infestation 88, mais Infestation: Origins.

Cette modification soudaine n’est pas liée à Disney ou à Mickey, puisque Nightmare Forge Games respecte les règles (il reprend le design du Mickey vu dans Steamboat Willie, sans gants et en noir et blanc). Le problème tient dans le chiffre « 88 », qui est une référence nazie. « Nous n’étions pas au courant de certaines connotations du chiffre ’88’ », affirme le studio en toute franchise. Il ajoute : « Nous nous excusons pour notre ignorance ». Il promet par ailleurs davantage de modération sur son serveur Discord, en faisant la chasse aux discours haineux et autres messages douteux.

Infestation 88 // Source : Nightmare Forge Games

Que signifie le chiffre « 88 » ?

Au cas où vous ne le sauriez pas, le chiffre « 88 » renvoie au signe de ralliement nazi « Heil Hitler » (« Salut Hitler »), « H » étant la huitième lettre de l’alphabet (ce qui donne « HH »). « 88 » peut également renvoyer à « SS », « S » étant la huitième lettre de l’alphabet en partant de la fin. Si le régime nazi n’existe plus depuis longtemps, certaines personnes partageant ses valeurs continuent d’utiliser ces codes. Ce fut par exemple le cas pour le groupe de musique Légion 88 ou le rassemblement skinhead Nomad 88.

Naïvement, Nightmare Forge Games avait d’abord choisi Infestation 88 parce que son jeu se déroule dans les années 80 et parce que l’année 88 offre « un design symétrique dans le logo et l’artwork ». En effet, le chiffre « 88 » est considéré comme un palindrome, signifiant qu’il peut être lu dans les deux sens. D’un point de vue esthétique, il est facile d’en jouer.

En modifiant le nom pour Infestation: Origins et, surtout, en réagissant très vite, Nightmare Forge Games s’évite une polémique basée sur de prétendues mauvaises intentions. « C’est juste moi ou Infestation 88 est un drôle de nom pour un jeu où il faut tuer des rats avec du gaz », indiquait par exemple l’internaute dizzy dans un tweet. On rappelle que les nazis ont souvent comparé les juifs à des rats dans leur propagande. Il n’en fallait pas plus pour éveiller des suspicions sur Nightmare Forge Games, accusé par certains de cacher un message antisémite. Au regard de la communication rapide du studio, ce n’est a priori pas le cas.

