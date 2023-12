On en sait désormais plus au sujet du projet sur lequel travaille Hideo Kojima en partenariat avec Microsoft. Le jeu s’appelle OD et sera une expérience horrifique. Le réalisateur Jordan Peele est également de la partie.

Après l’immense échec Silent Hills, annulé en 2015, Hideo Kojima va enfin avoir son jeu d’horreur. À l’occasion de la cérémonie des The Game Awards 2023, diffusée dans la nuit du 7 au 8 décembre, le père des Metal Gear est monté sur scène pour dévoiler son nouveau projet : OD, édité par Microsoft. La mise en bouche prend la forme d’une bande-annonce cryptique montrant trois acteurs — Sophia Lillis (Ça), Hunter Schafer (Euphoria) et Udo Kier (filmographie immense) — en gros plan.

Si on s’arrête au seul trailer, il est difficile de deviner ce que Hideo Kojima a derrière la tête, au-delà de son objectif de faire peur. « Pour tous les joueurs et tous les hurleurs », affiche la vidéo à la fin. Quelques secondes auparavant, on voit une porte s’ouvrir dans le reflet des yeux de Sophia Lillis, qui pousse alors un immense cri d’effroi. C’est OD et on ignore quand cela sort.

Hideo Kojima et Jordan Peele s’associent pour un jeu vidéo

« Le dinosaure violet affamé a mangé le renard vigoureux et gentil, le crabe qui jacasse et la baleine folle avant de commencer à faire le charlatan » : voilà la phrase énigmatique que prononcent les trois personnages, un par un. Soit un mystère comme seul Hideo Kojima en a le secret.

L’intéressé s’est montré un tantinet moins énigmatique au moment de donner les contours de OD, qu’il qualifie comme « un jeu » mais, aussi, comme « un film ». Il compte se servir des technologies de cloud gaming de Microsoft pour procurer une immersion sans précédent, « quelque chose que personne n’a jamais fait » ou encore « une nouvelle forme de média ». Le teaser intrigue et c’est donc déjà une réussite pour Hideo Kojima, qui prend un malin plaisir à bousculer les codes (y compris ceux de la communication).

L’autre grande surprise de OD tient au fait qu’il s’agit d’une collaboration : Jordan Peele, réalisateur des films angoissants Get Out, Us et Nope, travaille dessus. Il va apporter son savoir-faire cinématographique, sachant qu’il est passionné par les jeux vidéo. On rappelle que Hideo Kojima devait être associé à Guillermo Del Toro pour Silent Hills (le cinéaste mexicain est finalement apparu au casting de Death Stranding, à l’instar de Nicolas Winding Refn).

Hideo Kojima a terminé sa présentation en annonçant que OD réunit d’autres grands talents qui seront révélés plus tard. Sur scène, il les a décrits comme des légendes pour former une équipe qu’il a nommée les Avengers. On parie qu’il y aura John Carpenter, maître de l’épouvante qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo. Il aide d’ailleurs au développement de John Carpenter’s Toxic Commando, prévu pour 2024 et édité par Focus Interactive.

