Des règles simples, des parties rapides, des jeux accessibles à tout le monde et pour jouer à beaucoup : découvrez notre sélection de jeux d’ambiance pour terminer ou commencer l’année en s’amusant.

Que ce soit pour accompagner les petits-fours, entre le foie gras et la dinde, ou en dégustant la bûche, rien de tel que des petits jeux simples à comprendre, accessibles à tous, et surtout drôles, pour mettre l’ambiance.

En famille ou entre amis, les jeux de notre sélection feront mouche à coup sûr. Pas question de jeux longs à expliquer et prises de tête. Ici, c’est la marrade qui prime !

Et comme souvent dans ce type de jeux, des participants peuvent se greffer en cours de partie, parce que de toute façon le score final n’a que peu d’importance. Ce qui importe, c’est de passer un bon moment tous ensemble.

Bref, bonne lecture, bonnes parties, et surtout bonnes fêtes !

Crack List, le petit bac revisité

Crack List reprend l’idée du petit bac, ce jeu que tout le monde connaît, où il faut trouver des mots commençant par une lettre bien précise et en rapport avec un thème donné. Pas très original, sauf à y ajouter une pointe… d’Uno.

Il faut toujours trouver des mots en lien avec le thème imposé, mais cette fois, il faut se débarrasser en premier des cartes de sa main. Sur chaque carte, une lettre. À vous de faire des propositions commençant par l’une d’elles.

C’est beaucoup moins plan-plan que le jeu originel, beaucoup plus amusant. Et les auteurs ont en plus eu la bonne idée d’y ajouter des cartes spéciales (changement de sens, échange de mains, interdiction de jouer) pour encore plus de fun.

Si vous aimez les jeux de lettres, Crack List est fait pour vous.

Dobble Connect, pour réveiller la soirée

Même si tout le monde connaît Dobble, on va réexpliquer le principe pour les deux du fond qui sortent de 20 ans d’hibernation.

Dans ce jeu, chaque carte comporte plusieurs symboles. Et, par une astucieuse propriété mathématique, deux cartes n’en ont toujours qu’un et un seul en commun. Le but est de le trouver le plus rapidement possible.

Dobble Connect reprend ce principe, mais en y ajoutant une pointe de Puissance 4 : il faut poser des cartes avec un symbole en commun et être le premier à en aligner 4.

C’est drôle, c’est malin, c’est frénétique, ça renouvelle bien le jeu de base. Si, en plus, vous avez légèrement abusé de boissons euphorisantes (ce qu’on ne recommande évidemment pas), les parties n’en seront que plus mémorables encore.

Family Challenge, questions et défis pour toute la famille

De prime abord, Family Challenge ressemble à ces jeux idiots et crasseux, salaces dans le meilleur des cas, bas du front dans le pire, mais qui plaisent pourtant beaucoup aux adolescents.

Heureusement, Family Challenge est beaucoup plus intelligent, bienveillant et amusant que ça.

Le jeu est composé de cartes qui, tour à tour, proposent des questions de culture générale ou de connaissances des autres, des défis, des tours de table, etc.

C’est simple, mais efficace, léger, pas du tout lourdingue. Ça permet de passer un bon moment, et on peut même y jouer affalé dans le canapé.

Et ne vous arrêtez pas au « family » du titre. Si le jeu est parfaitement adapté pour faire participer des enfants, nous y avons joué uniquement entre adultes, et ça fonctionne tout autant.

Spirit, pour s’amuser avec les esprits

Halloween aurait été un meilleur moment pour proposer Spirit. Mais, un bon jeu le reste, même si la période de l’année n’est pas en adéquation avec son thème.

Dans Spirit, l’un des joueurs revient d’entre les morts pour communiquer avec les vivants dans un objectif précis (voir son enfant qui vient de naître, terminer son livre, etc.). Pour l’aider, on lui pose trois questions, auxquelles il répond avec une planche de ouija.

Sauf que des esprits perturbateurs, les autres joueurs qui ont tous une contrainte différente (interdiction de passer par un U, la deuxième lettre doit être un R, etc.) l’empêchent d’indiquer les lettres à sa guise.

Malgré des règles et une mise en place un peu tarabiscotées, Spirit est l’un des jeux les plus originaux de cette année. Il est aussi plutôt clivant, on adore ou on déteste. Mais si, comme nous, vous faites partie de la première catégorie, vous allez vivre des parties vraiment étonnantes.

Trou Noir, un jeu de culture générale pas pénible

Il fallait bien un jeu de questions-réponses dans la sélection. C’est Trou Noir qui tient ce rôle, et pas le vieux jeu ronflant auquel on a déjà tous joué.

Tout le monde commence à 200 de QI, et descend à chaque mauvaise réponse. Einstein à 160, Homer Simpson à 90, huître à 40… jusqu’à trou noir à 0, qui marque la fin de la partie.

Toutes les questions concernent la culture générale, mais il en existe six types différents : la roulette russe où on n’a pas le droit à l’erreur, l’info/intox où il faut démêler les vraies informations des fausses, le give me 5 où il faut donner cinq réponses autour d’un thème, etc.

Pour dynamiser encore plus les parties, certains échelons proposent des petits effets bonus.

Bref, un jeu de questions-réponses fun, avec des thèmes actuels, parfois sérieux, parfois amusant. Certes, ça ne révolutionne pas le genre, mais ça fait parfaitement le job. Petit conseil : si vous êtes assez nombreux, jouez en équipe, ça n’en est que plus drôle encore.

