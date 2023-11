Steam devrait bientôt intégrer une fonction qui permettra de cacher individuellement les jeux auxquels on joue.

Pour vivre heureux, vivons cachés ? Cette expression s’applique parfaitement à une future fonctionnalité de Steam, repérée par Pavel Djundik dans un tweet publié le 8 novembre 2023. Le créateur de la base de données SteamDB a découvert que Valve devrait prochainement intégrer la possibilité de masquer un jeu de sa bibliothèque.

« Marquez ce jeu comme privé et cachez-le aux yeux de vos amis », peut-on lire dans la capture qui accompagne sa découverte. Aujourd’hui, les options pour masquer précisément son activité sur Steam sont limitées. Certains voient cette nouveauté comme une aubaine. « Je vais pouvoir jouer à mes jeux Hentai [ndlr : manga à caractère pornographique] sans avoir à m’inquiéter », se réjouit un internaute, non sans une pointe d’ironie.

Une fonctionnalité pour cacher individuellement ses jeux sur Steam. // Source : Twitter Pavel Djundik

Cachez ces jeux pornographiques que je ne saurais voir

L’éditeur Fakku Games a pris cette information avec beaucoup de joie, indiquant : « Bientôt, vous allez pouvoir acheter des jeux de notre catalogue, comme The Kinky Kitsune and The Tantalizing Tanuki, sans être gêné publiquement… mais simplement avec une pointe de honte personnelle. » Pour les studios qui inondent Steam de jeux à caractère pornographique, c’est forcément une bonne nouvelle. Certains n’y réfléchiront plus à deux fois avant de craquer pour un jeu qu’ils ne préfèrent pas montrer aux autres.

Bien sûr, cette fonctionnalité s’appliquera à l’ensemble de votre bibliothèque Steam. Ce qui veut dire que vous pourrez aussi jouer en cachette au dernier Call of Duty dans le but de ne pas être enquiquiné par vos amis.

Dans un sujet publié le 3 octobre sur les forums Steam, l’utilisateur lavarex expliquait pourquoi cacher un jeu avait du sens. Il citait trois raisons : cacher le fait qu’on le possède, cacher le fait qu’on soit en train d’y jouer et cacher notre progression (en termes d’heures et/ou de Succès). « On devrait pouvoir faire comme si on ne possédait pas le jeu quand on regarde notre compte depuis l’extérieur, sans besoin de tout rendre privé », argumente-t-il. Il semble avoir été entendu.

