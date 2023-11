[Deal du Jour] La carte Fnac+ est valable un an dans toutes les enseignes Fnac. Elle permet la livraison gratuite, ainsi que des réductions sur des produits et de nombreux spectacles. Elle est en ce moment en promotion pour toute nouvelle souscription ou renouvellement.

C’est quoi, cette offre sur la carte Fnac+ ?

La carte Fnac+ est normalement proposée au prix de 14,99 € par an. Elle est en ce moment au tarif de 4,99 € pour 12 mois. Passé la première année, elle revient à son prix normal, mais vous pourrez interrompre votre adhésion si vous le souhaitez. Cette offre est valable jusqu’au 27 novembre 2023, pour tous les nouveaux adhérents, les adhérents Fnac en cours de validité, ou les clients Fnac+ en période de renouvellement.

C’est quoi, cette carte de la Fnac ?

La carte Fnac+ vous offre des avantages et des remises toute l’année sur le site de La Fnac, ou directement en magasin. Quelques familles de produits bénéficient d’une remise de 5 %, et vous bénéficiez aussi de remises exclusives multi-enseignes, grâce au Pass Partenaires, dont vous pouvez retrouver les avantages sur le site dédié. La livraison des commandes passées en ligne se fait en un jour ouvré, gratuitement et en illimité, y compris si vous passez commande sur le site Darty. Et si vous achetez un appareil qui nécessite une installation, la mise en service à votre domicile est comprise avec la carte.

Cette carte Fnac+ vous permet aussi de constituer une cagnotte lors de vos achats chez les deux enseignes. Notez que pour l’achat d’un produit identifié comme « choix durable » ou avec un indice de réparabilité compris entre 8 et 10, 3 € seront versés dans votre cagnotte. Si vous laissez un avis produit vérifié, 1 € sera crédité sur votre solde. Des avantages qui ne doivent en aucun cas vous pousser à l’achat, mais qui peuvent vous aider à choisir le bon produit.

Les avantages de la carte Fnac+. // Source : Fnac

Est-ce que la carte Fnac+ est intéressante à ce prix ?

Si vous commandez régulièrement sur le site de La Fnac, ou achetez en magasin, alors cette offre est intéressante. En plus des avantages cités plus haut, vous bénéficiez, sur demande, de réductions sur des abonnements à différentes plateformes. La carte Fnac+ vous donne accès au service Deezer premium pendant 3 mois, au prix de 1 € par mois, au lieu de 11,99 €. Passé cette période, l’abonnement revient à son prix standard, sauf si vous résiliez. Une offre avec l’abonnement Deezer Famille est aussi disponible, et donne accès au service gratuitement durant 4 mois, avant de repasser au prix de 17,99 €.

Les lectrices et les lecteurs de mangas, comics ou BD, pourront profiter de trois mois d’abonnement offerts au service Izneo. Cette plateforme vous donne accès à des milliers de titres en version numérique, pour adultes, ados et enfants. L’abonnement revient à son prix normal de 9,99 € par mois à l’issue des trois premiers mois, mais vous pourrez résilier. Enfin, quatre mois d’abonnement au service ePress.fr sont aussi offerts sur demande. Vous aurez accès gratuitement à plus de 500 journaux et magazines en version numérique, avant de revenir à la formule classique, au prix de 9,99 € par mois, sauf résiliation de votre part.

