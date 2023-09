En plus d’offrir des performances de haute volée sur la partie gaming, le PC portable Blade de Razer dispose d’un écran proposant deux définitions natives différentes. Un argument convaincant, pour celles et ceux en quête de polyvalence.

Pourquoi devoir hésiter entre un PC pourvu d’une dalle 4K et un autre capable d’offrir une fréquence de rafraîchissement supérieure, au détriment de la fidélité graphique ? A priori, quand on fait l’acquisition d’un ordinateur portable, on choisit des caractéristiques fixes. Et, on le sait : choisir, c’est renoncer. À une époque où un PC est conçu avec une ambition de polyvalence, cela peut s’avérer frustrant. Mais, Razer a peut-être trouvé la solution : son produit Blade haut de gamme est équipé d’un écran de 16 pouces procurant deux définitions natives différentes — une 4K à 120 Hz et une QHD+ 240 Hz.

Certains pourraient se demander : à quoi bon ? Concrètement, ces deux définitions natives répondent à des besoins différents. La 4K est idéale pour consommer du contenu sur les plateformes de SVOD (Netflix, Disney+…), tandis que le QHD+ sera un peu plus adapté au gaming, aux yeux des puristes de la performance (le framerate à tout prix). La philosophie du Blade est donc de répondre à un maximum d’usages, avec un écran caméléon adapté aux envies des utilisatrices et des utilisateurs. Bien sûr, rien ne vous empêche de rester sur une seule définition sans jamais en bouger. La fiche technique du Blade est suffisamment vitaminée pour garantir un maximum de confort dans les tâches exigeantes.

Un joli PC orienté gaming. // Source : Razer

L’écran du Razer Blade est incroyable

Combien ça coûte ? Le Razer Blade démarre à 3 399 €. Comptez 2 000 € de plus pour la version dotée d’une RTX 4090, et minimum 4 199 € pour la configuration avec l’écran hybride.

En plus d’offrir deux définitions natives, l’écran du Razer Blade dispose de la technologie mini-LED, une évolution remarquable du LCD. Elle s’appuie sur davantage de zones de rétroéclairage, pour une diffusion plus fine et maîtrisée de la lumière derrière les pixels. Cela se traduit par des noirs plus profonds, sans compromettre la puissance lumineuse. Le calibrage maison de Razer procure un rendu dynamique, avec des images particulièrement clinquantes. Sur un titre comme Diablo IV, le rouge est très vif. C’est hyper aguicheur pour l’œil. Le mini-LED est tout autant capable de donner le meilleur de lui-même avec des films et séries disponibles en 4K sur les plateformes de streaming.

Dans un open space ou un centre de co-working, on n’aura pas honte de sortir le Razer Blade

Attention, passer d’une définition à l’autre implique un redémarrage complet de l’ordinateur. D’un point de vue ergonomique, ce n’est pas toujours optimal, d’autant que cela peut entraîner quelques bugs d’affichage au moment du switch (des soucis qui peuvent être corrigés de manière logicielle). L’expérience requiert d’être peaufinée, mais c’est le prix à payer pour bénéficier de cette fonctionnalité.

À noter aussi que l’écran du Blade est élégamment mis en avant dans un design à la fois sobre et premium. Avec son châssis en aluminium robuste, disponible en noir ou en gris, le Razer offre une qualité de fabrication digne des meilleurs (coucou Apple). Surtout, hormis le logo de la marque qui s’illumine sur le capot, il ne ressemble pas au cliché des gros PC de gaming, ceux qui ont tendance à être surdessinés pour montrer leur appartenance à un segment. Dans un open space ou un centre de co-working, on n’aura pas honte de sortir le Razer Blade de son sac. Tant mieux pour un produit à ce prix.

C’est vraiment le MacBook de Razer. // Source : Razer

Néanmoins, il ne faut pas se fier aux apparences : si le Blade a des allures d’ultrabook, il reste un sacré bébé de puissance qui atteint presque les 2,5 kg. Plusieurs configurations sont possibles, avec un processeur Intel Core i9-13950HX 5,5 GHz de treizième génération associé à une GeForce RTX de la gamme 40XX (de 60 à 90) et une mémoire vive pouvant grimper à 32 Go. On a testé la version pourvue d’une RTX 4070 (8 Go), et les performances étaient plus qu’au rendez-vous.

Même en conservant la définition 4K, on a pu faire tourner sans aucun problème des titres comme Diablo IV, Forza Horizon 5, Remnant 2 ou encore Ratchet & Clank: Rift Apart — avec des paramètres graphiques élevés et une fluidité plus que confortable (merci la technologie DLSS). On s’est même amusé à brancher le Blade sur un écran Samsung G9 de 49 pouces (5120 × 1440 pixels), en HDMI 2.1. Si le PC portable a dû souffler un peu plus fort, il n’a jamais rechigné à la tâche grâce à une belle réserve de puissance pour s’acclimater à un espace d’affichage plus étendu. Le Razer Blade est cher, mais ce n’est pas de l’argent gaspillé.

