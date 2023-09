Une tenue particulièrement puissante de Starfield est disponible dès le début. On peut la voler en étant bon dans le crochetage, mais on peut surtout profiter d’un bug pour la chaparder.

Dans Starfield, on peut personnaliser son vaisseau pour le faire ressembler à tout et n’importe quoi (y compris à des engins tirés de la culture SF). On a surtout la possibilité de personnaliser son personnage comme on le souhaite. Il y a l’apparence physique, bien sûr, mais il y aussi l’équipement — susceptible de nous aider à survivre sur les nombreuses planètes qu’on peut visiter (exemple : la Terre). Et figurez-vous que l’une des meilleures tenues du jeu peut être récupérée très vite.

L’astuce a été partagée par Eurogamer dans un article publié le 5 septembre. La tenue en question se trouve dans le QG principal de Constellation (La Loge) — l’équipe d’explorateurs qu’on rejoint au tout début de l’aventure. Il s’agit de la « Combinaison Spatiale Mark I », exposée dans une vitrine verrouillée dans les sous-sols du bâtiment, auquel on peut accéder librement. On peut y avoir accès en étant un as de crochetage, ce qui est impossible quand on démarre l’aventure.

La Loge (QG de Constellation) se trouve sur Jemison e constitue un passage obligé pendant l’introduction // Source : Capture Xbox

Il y a un bug qui permet de récupérer une excellente tenue dans Starfield

Pour ouvrir la vitrine, il faut être en mesure de crocheter les serrures de niveau Maître (correspondant au rang 3 de la compétence « Sécurité »). Mais il y a un bug dans la vitrine. En se plaçant au bon endroit, et en visant l’interstice entre la porte et la paroi opposée (sur la droite, comme le montre notre capture d’écran), alors on peut avoir accès au mannequin et, ainsi, récupérer ce qu’il porte. À savoir : la « Combinaison Spatiale Mark I », ainsi qu’un casque et un jetpack.

Les sous-sols de La Loge se trouve tout de suite à droite quand on rentre L’armure, exposée fièrement

Il s’agit bien évidemment d’un bug qui finira certainement par être corrigé par Bethesda. Profitez-en tant qu’il est encore temps. Le placement pour tromper le jeu est très précis, et il va peut-être vous falloir plusieurs secondes ou minutes pour trouver le bon angle. En tout cas, Numerama peut confirmer que l’astuce fonctionne, après l’avoir testée et réussie à deux reprises (en moins d’une minute à chaque fois).

Pour aller plus loin Guide Starfield : 9 conseils pour bien démarrer son aventure dans l’espace

En se plaçant au bon endroit et en visant un point précis, on peut interagir avec mannequin derrière la porte verrouillée // Source : Capture Xbox

La « Combinaison Spatiale Mark I » présente des caractéristiques particulièrement intéressantes : elle offre une protection de 120 contre les dégâts physiques, 136 contre ceux énergétiques et 129 contre ceux électromagnétiques. Le tout avec un poids plutôt bien maîtrisé (7,5). Elle vous permettra peut-être de porter plus de pommes de terre.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !