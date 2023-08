La saison 2 de Drag Race France fait un carton dans l’hexagone : ses participantes deviennent des stars demandées par de nombreux médias, avant de partir bientôt en tournée nationale. Qui emportera cette deuxième édition de l’adaptation de la franchise américaine ? La finale approche à grands pas. Voici comment suivre l’émission et rattraper les épisodes déjà diffusés.

L’adaptation française de Ru Paul’s Drag Race est un immense succès. L’émission Drag Race France est en plein dans sa deuxième saison et ne cesse d’attirer des spectateurs et spectatrices. Le principe ? Des drag queens (des hommes et femmes qui se déguisent, se maquillent et performent des shows devant un jury et des caméras) s’affrontent, entre autres, au cours de minidéfis et défilés de haute couture pour décider qui sera la plus talentueuse.

L’année 2022, c’est Paloma (Hugo Bardin) qui l’a emporté en finale contre la Grande Dame et Soa de Muse, au cours d’une compétition bienveillante, extrêmement émouvante et riche en rebondissements.

Cette saison, ce sont onze nouveaux candidats et nouvelles candidates qui vivent au rythme de l’aventure. À la fin de chaque épisode, l’une d’entre elles est éliminée.

Drag Race France saison 2 // Source : France TV

Comment regarder Drag Race France en ligne ou à la télé ?

En ligne : Sur le site de France TV, où chaque nouvel épisode est mis en ligne à partir de 18h le vendredi. Le programme est également accessible sur les applications France TV ou via les plateformes comme Canal+ sur les télé connectées.

À la TV : Sur France 2 à 22h55 tous les vendredis, en direct

Attention toutefois. Pour garder le suspense jusqu’au bout, le tout dernier épisode, diffusé le 25 août, ne sera disponible qu’en direct à 22h55 ! Impossible donc de se faire spoiler la grande gagnante à 18h.

Date de diffusion des épisodes restants de Drag Race France

Vendredi 18 août : épisode 8 (la demi-finale !)

: épisode 8 (la demi-finale !) Vendredi 25 août : épisode 9 (la finale !)

