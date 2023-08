Valve permet de réaliser quelques économies avec l’achat d’un Steam Deck en proposant des modèles reconditionnés. Les prix démarrent à 339 €.

« Économisez jusqu’à 20 % en achetant un Steam Deck reconditionné et entièrement testé », annonce Valve sur la page de sa console portable. Depuis le 8 août 2023, il est possible d’acheter des Steam Deck reconditionnés. Ce qui permet au produit d’être plus accessible que jamais, en descendant sous la barre des 350 € pour la version de base (64 Go, que l’on déconseille). De cette manière, Valve évite le gaspillage, sachant que « tout Steam Deck reconditionné certifié a été dument examiné et répond aux mêmes standards de qualité que n’importe quel Steam Deck neuf destiné à la vente ».

Valve précise que les Steam Deck en question doivent passer par une batterie de tests afin d’assurer des performances à la hauteur des espérances (y compris en ce qui concerne l’autonomie). Par ailleurs, les consoles bénéficient de la même période de garantie (1 an au minimum) que les autres. Chaque Steam Deck reconditionné certifié est livré avec un chargeur et un étui de transport. Bref, on ne perd pas grand-chose par rapport à une version neuve — à quelques défauts esthétiques mineurs sur le boîtier près (l’écran est promis intact).

Steam Deck reconditionné. // Source : Valve

339 € pour un Steam Deck reconditionné

À 339 €, le Steam Deck de 64 Go se place presque au niveau d’une Nintendo Switch OLED (310,49 € sur Amazon) — à un niveau de stockage équivalent. Cela pourrait en faire réfléchir certains. Pour rappel, le Steam Deck permet de jouer à une bonne partie de la bibliothèque Steam dans des conditions étonnantes au regard du format. Des titres phares et ambitieux comme God of War sont parfaitement à leur aise dessus.

Voici les prix du Steam Deck reconditionné :

Reconditionné Neuf 64 Go 339 € 419 € 256 Go 439 € 549 € 512 Go 539 € 679 €

Voici l’économie réalisée en fonction du modèle :

Version 64 Go : 80 € (-19 %) ;

Version 256 Go : 110 € (-20 %) ;

Version 512 Go : 140 € (-21 %).

À noter que, même pendant les soldes, le Steam Deck ne descend pas aussi bas (377,10 € en juillet).

Bien évidemment, Valve peut difficilement maîtriser les stocks des modèles reconditionnés, qui dépendent des retours SAV et de la capacité des pièces défectueuses à s’offrir une seconde vie. « Les quantités disponibles sont donc limitées et peuvent fluctuer avec le temps », précise la firme dans une FAQ.

