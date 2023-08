Hasbro a fait savoir dans une interview qu’il aimerait bien une ressortie de certains vieux jeux vidéo Transformers. Problème ? Nul ne sait où Activision les a entreposés.

Peut-on « perdre » des jeux vidéo quand on les a créés ? Aussi étonnant que cela puisse paraître, la réponse est oui. Après tout, dans les bureaux des studios, ils ne sont que des dossiers de fichiers comme les autres et, quand ils sont mal stockés, on peut les égarer. C’est la mésaventure à laquelle est confronté Activision, qui ignore où se trouvent de vieux jeux vidéo Transformers. Au grand dam de Hasbro, propriétaire de la licence culte.

« Malheureusement, il semblerait qu’Activision n’est pas certain des disques durs sur lesquels ils se trouvent. Quand une entreprise mange une entreprise qui mange une entreprise, des choses se perdent, et c’est très frustrant », a fait savoir Hasbro dans une interview accordée à Transformer World 2005 et publiée le 28 juillet 2023. La multinationale rêverait pourtant de ressortir certains titres particulièrement appréciés, notamment via le Xbox Game Pass.

Les jeux Transformers édités par Activision sont indisponibles à l’achat. // Source : Capture Xbox Store

Activision, il faut rendre les jeux vidéo Transformers

En partenariat avec Hasbro, Activision a lancé plusieurs jeux vidéo liés à Transformers. Cela a commencé dès 2007, avec Transformers: The Game, sorti la même année que le film éponyme (réalisé par Michael Bay). Il y a ensuite eu Transformers: Revenge of the Fallen, Transformers: War for Cybertron, Transformers: Dark of the Moon, Transformers: Fall of Cybertron, Transformers: Prime, Transformers: Rise of the Dark Spark et Transformers: Devastation.

Il y a à boire et à manger dans cette liste, mais trois adaptations se sont distinguées avec de vraies qualités : War for Cybertron (75 sur Metacritic), Fall of Cybertron (78) et Devastation (74). Ces titres sortis dans les années 2010 ont su transposer l’essence de la saga avec de belles qualités vidéoludiques, aussi bien dans le combat à distance qu’à proximité. Activision avait, par exemple, demandé au studio PlatinumGames, spécialiste du beat them all, de s’occuper de Transformers: Devastation. L’envie de bien faire était donc présente.

Hasbro espère que le rachat d’Activision par Microsoft, toujours en cours, sera une aubaine pour remettre la main sur ces joyaux perdus. « On espère que, maintenant que le deal avec Microsoft et Xbox avance, ils vont se pencher sur leurs archives pour les retrouver, car ce serait une inclusion facile dans le Game Pass. Nous voulons que ces jeux soient disponibles pour que les gens puissent y jouer », révèle l’entreprise.

