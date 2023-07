Inaugurée le 4 juillet 2023 à l’occasion de la fête nationale américaine, The Sphere est la nouvelle attraction de l’hôtel Venitian de Las Vegas. Il s’agit d’une salle de concert avec un écran géant, qui sera inauguré par le groupe U2 le 29 septembre.

Des panneaux LED d’une superficie totale de 54 000 m2, le tout réparti autour d’une grosse boule géante de 110 mètres de haut ? À Las Vegas, où tous les projets sont loufoques, une spectaculaire salle du nom de « The Sphere » a été inaugurée le 4 juillet 2023.

The Sphere est à la fois une salle de concert et un spectacle en lui-même, qui devrait attirer les touristes avec ses vidéos ultra-immersives, au même titre que les autres spectacles de rue que l’on retrouve à Las Vegas (le volcan, les fontaines, la tour Eiffel…). Les premières vidéos publiées en ligne sont en tout cas spectaculaires.

Le nouveau projet faramineux de Las Vegas

Le 29 septembre, le groupe U2 sera le premier à inaugurer The Sphere. La salle de spectacle, qui aurait coûté plus de 2 milliards de dollars, dispose d’une capacité d’accueil de 18 000 sièges. De quoi en faire une des plus grandes salles de Las Vegas, où de nombreux spectacles internationaux ont lieu tous les ans. À l’intérieur, The Sphere propose un écran géant circulaire d’une définition record de 16K x 16K, 164 000 haut-parleurs et des sièges immersifs.

Selon Sphere Entertainment, les pastilles LED qui donnent l’illusion d’avoir un écran géant en forme de sphère sont espacées de huit pouces et contiennent 48 diodes LED individuelles, chacune capable d’afficher 256 millions de couleurs différentes. The Sphere ne sert pour l’instant à rien, à part impressionner la galerie avec des images impressionnantes, mais pourrait à terme devenir l’endroit le plus spectaculaire pour regarder un film ou un spectacle. Du Las Vegas à Las Vegas, en gros.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !