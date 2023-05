Google a annoncé une nouvelle règle de suppression pour les comptes inactifs anciens. Une politique qui pourra avoir des répercussions sur de vieilles chaînes et vidéos YouTube. Mais, l’entreprise déclare que ce ne sera pas le cas. Normalement.

C’est une inquiétude qui a saisi immédiatement des internautes, lorsqu’ils ont découvert la nouvelle politique de Google concernant les comptes inactifs depuis très longtemps, le 16 mai 2023. Des chaînes et des vidéos sur YouTube risquent-elles de disparaître à jamais, simplement parce que leurs propriétaires ne donnent plus de signes de vie ou ont délaissé Google ?

« Catastrophe potentielle en approche pour l’univers des lost medias, avec des vidéos qui risquent de disparaitre du jour au lendemain sur YouTube… C’est également un drame au sens large pour les archives du web », s’est alarmée Velvetshadow. « Attends, donc là, les vidéos YouTube giga-vieilles, va falloir les re-télécharger sur une chaîne active ? » s’est demandé Maxifrex.

Des vidéos pourraient-elles disparaitre de YouTube ? // Source : Javier Miranda avec Canva

« La quantité de médias, d’histoires personnelles et de connaissances perdues sur les comptes YouTube qui seront supprimés à la suite de cette mesure est insondable », a réagi Antimoon_. Sur un ton plus énervé, Sisslethecat a invité Google et YouTube à aller se faire voir : « La perte dévastatrice de médias qui en résulterait serait sans précédent dans l’histoire de l’internet. »

Des commentaires comme ceux-là, le web en a rapidement été rempli depuis le 16 mai. Il faut dire que les internautes réagissent à la mesure de l’impact de la décision prise par Google : à partir de décembre 2023, les comptes complètement inactifs sur une période continue de deux ans seront supprimés irrévocablement. Ce sont les comptes particuliers qui sont ciblés.

Puisque c’est au niveau du compte que la nouvelle politique de Google s’applique, tout ce qui est associé à celui-ci est menacé. Dans son billet de blog, il est évoqué le contenu suivant : Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar, Photos et… YouTube. Pourtant, il semble que la firme de Mountain View est en train d’ajuster le tir, selon nos informations.

Pas de suppression de comptes ayant des vidéos

Contacté à ce sujet pour savoir si des chaînes et des vidéos YouTube anciennes (ou abandonnées pour une raison ou pour une autre) sont susceptibles de disparaître, un représentant de la société américaine s’est voulu rassurant : « pour l’instant, nous ne prévoyons pas de supprimer les comptes contenant des vidéos YouTube », nous a-t-il dit par mail.

Le billet de blog n’a pas été actualisé pour refléter cette exception et les comptes officiels de la plateforme sur YouTube, comme @YouTube et @TeamYouTube n’ont pas fait d’annonce particulière au moment de la publication de cet article, le 18 mai. Par ailleurs, le commentaire de l’entreprise américaine à la suite de notre sollicitation laisse à la société la possibilité de rechanger d’avis plus tard.

« Pour l’instant, nous ne prévoyons pas de supprimer les comptes contenant des vidéos YouTube » Google

Le vent de panique et le très fort agacement parmi les internautes témoignent de l’importance prise par YouTube dans la culture web. C’est de cette plateforme que sont nés bien des mèmes et qu’ont émergé de nombreuses célébrités. Certaines ont depuis raccroché, d’autres sont décédées — comme TotalBiscuit, FPSRussia, Keenan Cahill, Technoblade ou Etika.

Ces profils sont susceptibles justement de tomber dans la nouvelle règle de Google, sauf si des dispositions ont été prises avant pour déléguer la gestion du compte à un tiers de confiance. Dans le cas contraire, il n’y aura plus aucune activité dessus et ce sont des chaînes YouTube qui se retrouvaient alors menacées d’une suppression, ce qui serait une perte dommageable pour la mémoire du net.

