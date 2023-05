La cérémonie du sacre de Charles III sera relayé par les plus grandes chaînes TV ce samedi 6 mai. Voici la liste des programmes.

Le grand jour pour le nouveau monarque européen. À 74 ans, Charles III sera sacré roi du Royaume-Uni, ce samedi 6 mai, à l’abbaye de Westminster comme tous ses prédécesseurs depuis 900 ans. Un événement qui intervient huit mois après le décès de sa mère, la reine Elizabeth II qui aura régné pendant 70 ans. Plus de quatre milliards de téléspectateurs à travers le monde avait regardé ses funérailles à la TV, et autant de personnes pourraient suivre le sacre de son fils aîné. Les chaînes de télévision françaises seront, elles aussi, aux premières loges pour relayer ce couronnement et proposeront dès l’aube des éditions spéciales.

Le début de la cérémonie est prévu à 11 heures à Londres, soit midi à Paris. Elle devrait durer deux heures, avec un enchainement de cinq étapes au cours desquelles Charles III devient progressivement roi par l’accomplissement de rites.

TF1, BFMTV, LCI et Franceinfo seront en édition spéciale dès 9 heures, quand France 2 prendra l’antenne à 9h20. Les chaînes de télévision française devraient couvrir l’événement jusqu’en milieu d’après-midi.

Camilla, son épouse, sera également couronnée en tant que reine-consort. // Source : Wikimedia Commons

TF1

Sur la première chaîne, les deux présentateurs phares du 20 Heures Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau vous attendront à partir de 9 heures en plateau.

France 2

Julian Bugier prendra le relais en plateau à partir de 9h20. Depuis Paris, il fera vivre le couronnement grâce à de nombreux reporters au Royaume-Uni.

BFM TV

Jean-Baptiste Boursier démarrera les festivités à partir de 9 heures avec un plateau délocalisé spécialement pour l’occasion. Le présentateur fera vivre ce grand jour au cœur de la capitale, entouré d’éditorialistes comme Aurélie Casse et Thierry Arnaud.

M6

Sur la six, les téléspectateurs pourront suivre la cérémonie royale dans l’édition spéciale du 12.45 présentée par Dominique Tenza.

Sur YouTube

De nombreuses chaînes retransmettront le couronnement en direct depuis YouTube, notamment la BBC, le principal groupe TV britannique.

