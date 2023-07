La sélection de juillet 2023 va parler d’univers, d’archéologie, de sport, de rétrogaming, d’histoire ou mystifications.

Dans la torpeur estivale, vous passez un peu de temps sur YouTube ? Voilà cinq chaînes à découvrir pour rafraichir un peu vos abonnements. On fait le pari qu’au moins une d’entre elles vous plaira. Et, si vous ne le saviez pas déjà, nous sommes, nous aussi, sur YouTube, Instagram et TikTok. Oh, et sur Twitch également. Allez, venez. On est bien !

Melodysheep

Sur la chaîne de Melodysheep, c’est le dépaysement garanti. Dans des vidéos en anglais qui mêlent musique planante et animations spectaculaires, Melodysheep publie des vidéos sur le thème de l’espace. On frise parfois la science-fiction, mais le rendu donne souvent le vertige : sur la place de l’humanité dans l’univers, sur la vie dans l’espace, sur le futur lointain. C’est un voyage.

Edward

Vous avez grandi dans les années 80 et 90, vous cultivez peut-être un souvenir ému du jeu vidéo de cette époque. Heureusement, le rétrogaming permet d’y plonger à tout le moment. Mais, pour qui a besoin d’un guide, Edward est peut-être celui qu’il vous faut. Chroniqueur chez jeuxvideo.com, il propose de nombreuses vidéos sur les jeux vidéo d’antan.

Rivenzi

Vous le connaissez peut-être déjà, si vous fréquentez Twitch — et que vous suivez le Z Event. Rivenzi est l’un des visages français les plus connus de la plateforme. Mais, l’intéressé a aussi une chaîne YouTube à son nom. On y parle jeu vidéo, sport, histoire et parfois de la Bretagne. Un sujet sensible. Du moins, qui lui tient à cœur. Ah, la Bretagne…

G Milgram

Vous connaissez l’expérience de Milgram ? Non ? On ne saurait que vous conseiller de regarder le film I comme Icare, qui en parle avec brio. Dans l’intervalle, allez voir la chaîne de G Milgram. Sa ligne éditoriale tourne autour des manipulations et des théories du complot. On parle de covid, de voyance, de sourciers, de tachyons, de QAnon, de dispositifs anti-ondes et ainsi de suite. Ambiance.

Thomas Laurent

Pas besoin de fouet et de traveller feutre en couvre-chef pour parler d’archéologie. Laissons ça à Indiana Jones. Sur la chaîne de Thomas Laurent, on parle de fouilles et d’objets antiques à travers YouTube. Son procédé ? Imiter les documentaires chocs, mais en y ajoutant de la rigueur scientifique… et en rappelant comment la recherche en histoire et en archéologie fonctionne.

