Dans Chef Life: A Restaurant Simulator, vous devrez réaliser des recettes de plus en plus complexes, servir vos clients à temps, gérer les stocks, choisir comment présenter vos plats dans l’assiette : bref, vous voilà la tête de votre propre restaurant !

Vous avez toujours rêvé d’ouvrir et de tenir votre propre restaurant ? Le jeu de gestion Chef Life: A Restaurant Simulator — du studio français Cyanide — est parfait pour s’imaginer chef étoilé. Il est disponible depuis le 23 février 2023 sur PC, PS5 et PS4, Xbox One et Xbox Series S/X, Nintendo Switch.

Si ce type de jeux peut souvent s’avérer décevant en limitant les possibilités, ce n’est pas le cas de Chef Life : c’est comme être à la tête d’un restaurant, avec les plaisirs qui vont avec, mais aussi, attention, les galères.

Il faudra vous plier en quatre pour que vos clients soient ravis. // Source : Nacon

Des petits plats préparés avec soin

Pour démarrer, le jeu vous apprendra les bases du gameplay de la cuisine avec un plat des plus basiques : un steak frites. Puis, peu à peu, de nouvelles recettes viendront s’ajouter à votre carte quand vous les aurez apprises. Concrètement, pour chaque plat, vous devez ouvrir le livre des recettes et sélectionner celle à réaliser. En haut de votre écran s’afficheront alors les ingrédients dont vous aurez besoin et les différentes étapes.

Il faut d’abord aller récupérer les ingrédients, puis suivre chaque étape. Prenons l’exemple du fameux steak frites. Il vous faut d’abord préparer la viande en la découpant — via un système de QTE. Pour les frites, on récupère les patates, on les découpe, puis on passe à la cuisson à la friteuse. Ensuite, c’est la cuisson de la viande. Il faut récupérer la bonne poêle (la laver entre chaque utilisation !), faire chauffer la plaque, puis saisir la viande (donc attendre que la plaque soit chaude, sinon ce ne sera pas considéré comme pleinement réussi). L’assaisonnement, ensuite : attention à ne pas mettre trop de sel, ni trop de poivre. Heureusement, pour cela, vous pourrez faire appel à la fonction « instinct de chef » pour sentir si le plat est suffisamment salé ou non.

Une fois tous les éléments principaux prêts, il faut servir, et donc préparer l’assiette. C’est un aspect assez « excitant » de ce jeu de gestion, car vous pouvez totalement personnaliser la façon de présenter votre plat. Il y a 3 à 4 façons différentes de découper vos frites et de les répartir, de même pour la viande et la sauce, le style de l’assiette et beaucoup d’autres petits éléments de présentation.

Voici comment nous avons présenté notre steak frites. // Source : Capture d’écran

Si pour un steak frites le procédé semble très simple, ne vous y méprenez pas : les plats plus complexes demandent progressivement une très bonne organisation et une certaine gestion du temps — a fortiori, car vos clients attendent leur plat dans un certain délai. Vous perdez des points si votre viande ou votre poisson n’est pas assez cuit ou mal assaisonné, et, qui plus est, certains clients auront des exigences spécifiques (une viande un peu plus cuite, par exemple).

On a aussi fait un tomates-mozza à notre façon ! // Source : Capture d’écran

Là où l’on pourrait s’attendre à un jeu relativement tranquille, Chef Life: A Restaurant Simulator n’hésite pas à nous mettre quelques coups de pression en cuisine. Finalement, c’est ce que l’on attend aussi pour la simulation d’un restaurant.

Les petites galères de la vie de chef cuisinier

Ce n’est pas exclusivement un jeu de cuisine : la gestion du restaurant dans son ensemble est incorporé. Ainsi, il s’agit de commander des aliments auprès de fournisseurs. Il vous faudra d’ailleurs choisir le standing de votre établissement. Si vous optez pour des produits bio et locaux, par exemple, cela vous coûtera plus cher et aura un impact sur l’image de votre restaurant — de même que la carte que vous choisissez de mettre en avant.

Il faut bien gérer les stocks dans la réserve. Et la qualité des aliments a un impact ! // Source : Nacon

Il faudra aussi veiller à bien calculer le nombre d’ingrédients que vous sortez des réserves, et notamment des congélateurs, car la date de péremption est intégrée au gameplay. Gare au gâchis, qui est coûteux ! La gestion des stocks n’est clairement pas la partie la plus agréable du jeu. Elle peut même parfois légèrement agacer. Mais, heureusement qu’elle est là : intégrer ces petites galères participe à une certaine forme de réalisme.

Et à l’image des Sims, vous pouvez aussi personnaliser les lieux. Le mobilier, la décoration, les couleurs sont autant d’éléments sur lesquels vous pouvez influer. Cela étant, on regrette tout de même que les choix restent si limités au début du jeu, là où l’on aimerait dès le départ faire de ce restaurant davantage le nôtre.

Si vous aimez la cuisine et apporter du soin à vos plats, que vous vous imaginez parfois à la tête d’un restaurant, vous apprécierez sans aucun doute Chef Life: A Restaurant Simulator.

