Un mod impressionnant permet de jouer à l’excellent Half-Life: Alyx sans être propriétaire d’un casque VR. Une belle opportunité à saisir.

Pour accompagner la sortie de son casque de réalité virtuelle haut de gamme (baptisé Index), Valve a lancé le meilleur porte-étendard possible : Half-Life: Alyx. Seul hic ? Cet épisode tiré d’une saga culte n’est officiellement jouable qu’avec un casque, le jeu étant 100 % pensé pour la réalité virtuelle. Heureusement, il existe désormais un mod qui permet de s’affranchir de cette barrière. En accès anticipé depuis le 28 mars, le projet Half-Life: Alyx NoVR a reçu une importante mise à jour le 9 avril.

Half-Life: Alyx NoVR est intégralement jouable sans réalité virtuelle, grâce à ce mod gratuit, qui nécessite simplement de copier et coller des fichiers dans le répertoire où est installé Half-Life: Alyx (il faut acheter le jeu sur Steam). Les développeurs du mod ont tellement pensé à tout qu’il y a une FAQ complète qui répond à la majorité des questions qu’on pourrait se poser. Les premiers retours sont positifs, avec une note moyenne de 9,2 sur 10. « Excellent mod et il va être de mieux en mieux. Je suis heureux de savoir que plus de gens vont pouvoir jouer à HL:A de cette manière », témoigne matterman.

Half-Life: Alyx NoVR // Source : Moddb

Half-Life: Alyx, mais sans la réalité virtuelle

Si Half-Life: Alyx donne bien évidemment le meilleur de lui-même avec la réalité virtuelle, la technologie reste un sacré frein pour beaucoup de monde. « Pour ceux qui ont des problèmes de santé, des sensations de vertige et autres limitations pour y jouer en VR, c’est une excellente alternative ! », notent les créateurs. Il y a notamment la barrière financière. Half-Life: Alyx est un jeu gourmand qui nécessite un PC à relier à un casque dont le prix gonfle un peu plus la facture finale. Il nécessite en outre un peu d’espace autour de soi pour réaliser certains mouvements amples. Avec ce mod, vous avez juste besoin d’un PC suffisamment puissant pour répondre aux exigences graphiques du jeu.

D’ailleurs, il est noté que « les configurations pour Half-Life: Alyx NoVR sont les mêmes que le jeu de base. N’importe quel PC milieu ou haut de gamme devrait le faire tourner aisément, d’autant que les configurations sont plus élevées que ce dont vous avez vraiment besoin. Sans la 3D stéréoscopique pour la VR, le jeu est moins gourmand. »

Voici la configuration minimale pour jouer à Half-Life: Alyx :

Système d’exploitation Windows 10 ;

Processeur Core i5-7500 (ou Ryzen 5 1600) ;

Carte graphique avec 12 Go de mémoire ;

12 Go de mémoire vive.

Half-Life: Alyx NoVR devrait encore s’améliorer avec le temps, puisque d’autres mises à jour sont prévues pour améliorer l’expérience. Leur but est d’adapter des mécaniques prévues pour la réalité virtuelle afin qu’elles soient confortables sans la technologie la plus immersive.

