Quelques jours après la sortie de Resident Evil 4, Capcom a ajouté un moyen payant d’améliorer les armes du jeu. C’est dommage.

Resident Evil 4 est l’un des événements de l’année 2023. Le remake du chef-d’œuvre de Capcom n’est pas décevant. Bien au contraire : il réhabilite totalement le jeu d’horreur. Le succès est au rendez-vous, avec 4 millions d’exemplaires vendus depuis le 24 mars. Pour remercier les fans, la firme nippone propose un DLC gratuit qui ajoute le mode « Mercenaires », peut-on lire dans un communiqué publié le 7 avril. Dommage que cette bonne nouvelle soit accompagnée d’une initiative dont aurait pu se passer, à savoir l’ajout de microtransactions.

Comme rapporté par VideoGamesChronicles dans un article publié le 7 avril, la dernière mise à jour de Resident Evil 4, qui permet d’accéder au mode « Mercenaires » (après l’avoir téléchargé gratuitement), a fait apparaître de nouveaux éléments dans les contenus payants. Concrètement, il est désormais possible de faire l’acquisition de tickets qui permettent d’améliorer les armes du jeu.

Des microtransactions dans Resident Evil 4 // Source : Capcom

Il fallait bien trouver un vrai défaut à Resident Evil 4

« À tous les amateurs d’armes à feu, collectionneurs de lames aiguisées et amoureux d’instruments de mort de toutes sortes : voici votre ticket pour la foire aux armes ! Plus exactement, voici un ticket à utiliser à la boutique du marchand », indique la description de l’objet virtuel qui est vendu 2,99 € pièce. Bon prince, Capcom propose des formules à prix réduit : trois tickets pour 6,99 € et cinq tickets pour 9,99 €.

Chaque ticket, qu’on peut récupérer difficilement en jouant, débloque une amélioration spéciale, qu’importe le niveau de l’arme (les autres bonus doivent être achetés avec les pesos, la monnaie virtuelle du jeu). Il s’agit d’un moyen de se faciliter grandement la vie dans un jeu porté sur l’action, avec un arsenal plus puissant et polyvalent. Comme il y a une vingtaine d’armes dans Resident Evil 4, la facture finale avoisine les 60 € pour qui voudrait tout payer.

Bien évidemment, Capcom s’est bien gardé d’indiquer l’existence de ces microtransactions dans son communiqué de presse présentant le mode « Mercenaires ». Ce dernier consiste à faire monter son score en affrontant une horde d’ennemis dans un temps imparti.

