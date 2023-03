Un streamer spécialisé dans la saga Diablo a prouvé à tout le monde qu’il était très, très fort. Comment ? En battant le premier boss mondial de Diablo 4 sans l’aide de personne, dans la difficulté maximale.

Si vous avez joué à la bêta de Diablo IV, qui s’est déroulée sur deux week-ends complets, vous vous êtes peut-être frotté à Ashava, le premier boss mondial du jeu. Cet ennemi, impressionnant visuellement et redoutable en combat, est apparu à des périodes prévues par Blizzard Entertainment. Il y en aura d’autres dans le jeu final et, pour les développeurs, c’est un moyen de créer des événements ponctuels dans un univers connecté.

Ashava constitue une véritable épreuve, pensée pour fédérer les joueuses et les joueurs autour d’une quête commune. À savoir : terrasser un monstre immense doté d’une barre de vie interminable et capable de tuer n’importe qui en un seul coup. Le tout avec une contrainte de temps (15 minutes, pas une de plus). La première fois que j’ai rencontré Ashava, j’ai perdu. Le lendemain, j’ai réussi, grâce à une dizaine de compagnons inconnus. Le streamer wudijo, lui, l’a tué… seul.

Il tue le boss mondial de Diablo IV sans l’aide de personne

Wudijo, qui compte près de 85 000 abonnés sur YouTube, a partagé son exploit dans une vidéo publiée le 26 mars. Il est important de noter qu’il est un spécialiste de la saga Diablo — et des jeux de type hack’n’slash en général. Sa chaîne regorge de contenus sur la saga phare de Blizzard Entertainment (notamment des guides pour aider les débutants). On peut vraiment le considérer comme un expert, qui sait ce qu’il fait quand il joue à Diablo IV. Pour battre Ashava, il a carrément enclenché le mode hardcore, qui signifie que toute morte est permanente.

Il a terrassé Ashava seul dans le costume d’un Voleur, une classe qui peut faire de lourds dégâts à distance quand elle est bien construite. Comme on peut s’y attendre, il ne porte que des pièces d’équipement légendaires, ce qui améliore ses statistiques et lui fournit des bonus non négligeables. Sa puissance d’attaque atteint 440 points (c’est moins que ma Sorcière spécialisée dans la pyromancie).

Néanmoins, être bien préparé ne suffit pas pour battre Ashava. Il faut apprendre ses attaques pour les éviter et comprendre ses déplacements pour bien se positionner. On remarquera à ce sujet que wudijo passe l’essentiel du combat dans les jambes d’Ashava, alors qu’il se bat avec une arbalète. Cette technique lui permet de ne pas se trouver dans le rayon de la grosse attaque circulaire du boss (qui est fatale). Sinon, wudijo joue avec beaucoup de précision, notamment dans l’utilisation des esquives (qui mettent 5 secondes à se recharger). Au-delà de la performance, cette vidéo fournit donc quelques astuces pour s’en sortir.

Pour l’anecdote, wudijo n’a pas vraiment tué Ashava seul, mais c’est tout comme. À la toute fin du combat, alors qu’il ne lui restait que quelques coups à porter, un Nécromanien est apparu pour lui prêter mainforte sans qu’il ne le demande. « Il a ruiné mon run solo », préfère-t-il en sourire.

