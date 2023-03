À l’occasion de la sortie du remake de Resident Evil 4, Numerama organise un direct sur Twitch pour découvrir la première heure du jeu. Âmes sensibles s’abstenir.

Après Resident Evil 2 et Resident Evil 3, Capcom lance un nouveau remake : celui de Resident Evil 4, tout simplement le meilleur opus de la saga culte. Dans nos colonnes, cette remise au goût du jour a reçu la note de 9 sur 10 et, d’une manière plus globale, la presse a adoré le jeu d’horreur — en témoigne le score de 93 sur 100 affiché sur Metacritic.

Resident Evil 4 sera disponible à compter du 24 mars sur PS4, PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Vous êtes pressé à l’idée d’y jouer ? Numerama organise un live sur sa chaîne Twitch, à compter du 12h. On vous propose donc de quoi animer votre pause déjeuner, même s’il est plutôt conseillé de manger léger au regard de la violence graphique déployée par le jeu.

Resident Evil 4, le remake en live sur Twitch à midi

Pour ce live placé, un peu, sous le signe de la peur, on mobilise notre duo de choc, adepte du « beau jeu ». Thomas et Maxime avaient particulièrement brillé lors du live anniversaire d’Elden Ring. On espère qu’ils seront en forme, car la difficulté de Resident Evil 4 est assez corsée. Pour se défaire des ennemis, il faut faire preuve de précision. On n’espère ne pas vous décevoir, sachant qu’on ne prendra pas le risque d’enclencher le mode « Hardcore ».

Pour éviter au maximum les spoilers, on démarrera la partie depuis le début, et sans aucun accès aux équipements qu’on a déjà débloqués. On peut déjà vous dire qu’on risque de passer un sale quart d’heure pendant la séquence culte du Village, premier grand moment de tension de Resident Evil 4.

Resident Evil 4. // Source : Capture PS5

On vous rappelle le pitch du jeu : dans cette nouvelle aventure, Leon S. Kennedy est envoyé en Europe pour enquêter sur le kidnapping de la fille du président des États-Unis. Une fois sur place, il se rendra compte que des événements horribles s’y passent et qu’un culte étrange contamine les lieux.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.