Sex and the City vous manque ? Alors vous devriez vraiment tenter l’expérience Minx, sur OCS. Cette série haut en couleur, qui raconte la création d’un magazine porno féministe, est une comédie drôle et fraîche, idéale pour retrouver le sourire.

Vous avez déjà regardé tous les classiques et vous ne savez plus quelle comédie choisir sur vos plateformes de SVOD ? Minx devrait être la pépite que vous cherchiez, en ce mercredi 22 mars 2023.

Disponible depuis quelques jours sur OCS, cette série est idéale pour se changer les idées grâce à un retour dans les années 1970.

Pour aller plus loin 3 films féministes à voir sur Disney+

La série Minx sur OCS est une plongée fun et féministe dans le milieu du porno

À l’aube des années 1970, la militante Joyce Prigger tente désespérément de faire publier son magazine féministe, The Matriarchy Awakens. Alors qu’elle enchaîne les refus, elle est approchée par Doug Renetti, un éditeur de revues pornographiques. Objectif : créer le premier magazine érotique à destination des femmes, à savoir Minx. Bye bye les énièmes paires de seins et bonjour les castings pour trouver le plus beau pénis à mettre en une du journal.

Avec Minx, pas de tabou. Dès le premier épisode, les plans de nudité frontale se multiplient et les dialogues n’hésitent pas à mettre les deux pieds dans le plat de la sexualité. Et cette franchise, mêlée à une écriture hilarante, fait un bien fou au moral. Savoureux mélange entre Fleabag et Sex Education, la comédie convoque aussi une audace que l’on n’avait plus vraiment vu sur le petit écran depuis Sex and the City.

Minx // Source : Lions Gate Television

On rit souvent et on réfléchit beaucoup devant Minx, qui développe un réel propos féministe sur le female gaze, sans jamais oublier d’enchaîner les vannes. Et cerise sur le gâteau : les joutes verbales et autres mises en scènes osées sont délivrées par un casting en pleine forme. Ophelia Lovibond (Rocketman) et Jake Johnson (New Girl) excellent dans les rôles principaux, donnant vie avec malice à la confrontation des idées entre Joyce et Doug.

À la fin de ces 10 épisodes de 30 minutes chacun, co-produits par Paul Feig (Freaks and Geeks), on rêve secrètement de feuilleter ce fameux magazine, mais surtout on espère grandement une saison 2. Et ça tombe bien : Minx a été annulée par HBO Max avant d’être reprise par Starz, qui donnera bien une suite à la série. On a évidemment hâte de découvrir la destinée de cette comédie flamboyante, sorte de The Deuce version acidulée.

À voir si vous avez aimé : The Deuce ; Sex and the City ; Masters of Sex ; Fleabag ; Sex Education ; Libres !

The Deuce ; Sex and the City ; Masters of Sex ; Fleabag ; Sex Education ; Libres ! À voir si vous cherchez : comédie ; féminisme ; milieu du porno ; humour ; fun ; plaisir féminin ; série vintage ; épisodes courts ; années 1970 ; décalé ; pour aller mieux ; vie de bureau ; des aubergines à perte de vue

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.