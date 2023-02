L’ancien character designer du studio Rocksteady a révélé une anecdote savoureuse sur le jeu vidéo Suicide Squad: Kill the Justice League. Les fans de DC Comics vont adorer.

À l’occasion du dernier State of Play diffusé le jeudi 23 février par Sony, on a pu découvrir une longue vidéo de gameplay de Suicide Squad: Kill the Justice League — futur jeu vidéo développé par Rocksteady (studio derrière la trilogie Batman: Arkham, très appréciée). Quelques jours plus tard, un ancien character designer a profité de cette présence médiatique pour partager une anecdote qui devrait plaire aux fans.

Del Walker, qui travaille désormais pour Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us), a révélé un easter egg dans un tweet publié le 26 février. Dans une vidéo, on découvre que la tenue de prisonniers des quatre antihéros (Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot, King Shark) arbore un numéro d’identification en lien avec le comics où chacun d’eux apparaît pour la première fois. Le genre de détails qui appuie la fidélité de l’adaptation de l’univers DC Comics.

Easter ego dans le jeu vidéo Suicide Squad // Source : Capture YouTube

Le jeu Suicide Squad fidèle aux racines des comics

« Les chiffres visibles sur les tenues pénitentiaires des membres de la Suicide Squad sont les vrais numéros et la date de sortie des comics dans lesquels ils apparaissent pour la première fois », indique la vidéo explicative. Les développeurs de Rocksteady auraient pu choisir des chiffres au hasard, mais ils ont tenu à faire honneur aux comics de DC.

Voici les références :

Le numéro 12-09-93 d’Harley Quinn renvoie au comics The Batman Adventure #12, sorti en septembre 1993 (à noter qu’elle est d’abord apparue dans la série animée) ;

Le numéro 117-12-60 de Captain Boomerang renvoie au comics The Flash #117, sorti en décembre 1960 ;

Le numéro 00-10-94 de King Shark renvoie au comics Superboy #0, sorti en octobre 1994 ;

Le numéro 59-06-50 de Deadshot renvoie au comics Batman #59, sorti en juin 1950.

Del Walker ajoute une anecdote sur l’anecdote : « Quand j’ai pris la décision de mettre cet easter ego dans le jeu Suicide Squad, il y avait un running gag sur le moment où le compte @ArkhamVideos le découvrirait. On se disait tous : ‘Il le découvrira avant même que je n’enregistre les fichiers’. » ArkhamVideos est un compte de fan, spécialiste des informations et des secrets sur la saga Batman: Arkham (dont est tiré Suicide Squad: Kill the Justice League). Il compte plus de 50 000 abonnés sur Twitter et près d’un million sur YouTube.

La séquence partagée par Del Walker est d’ailleurs tirée d’une vidéo de présentation signée par ArkhamVideos. « Le jeu est rempli de références au DC Universe, de caméos et de clins d’œil à l’univers d’Arkham. Par exemple, dans le Hall de la Justice, vous pouvez apercevoir des gadgets et des objets appartenant à différents personnages de DC », indique le créateur de contenus. C’est déjà un premier argument pour Suicide Squad: Kill the Justice League, qui sera disponible le 26 mai sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.