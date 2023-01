L’année 2023 démarre bien pour les abonnés Amazon Prime. Ils peuvent dès à présent récupérer six nouveaux jeux sur PC, dont The Evil Within 2.

Le service Amazon Prime est connu pour sa plateforme de SVOD (Amazon Prime Video) et les livraisons en accéléré. Mais il propose d’autres bonus, comme des jeux vidéo gratuits tous les mois. Et on connaît désormais la sélection de janvier, officialisée dans un communiqué envoyé à la presse.

Le gros jeu de ce passage à la nouvelle année 2023 est The Evil Within 2, une expérience d’horreur loin d’être parfaite, mais qui vaut largement le détour (surtout quand on ne paie pas). Les autres productions proposées peuvent intriguer, comme Chicken Police – Paint it RED!.

The Evil Within 2 // Source : Bethesda

L’abonnement Amazon Prime Gaming est inclus dans Amazon Prime (69,90 euros par an ou 6,99 euros par mois).

Les 6 jeux offerts en janvier 2023 sur Prime Gaming

Depuis le 1er janvier, on peut récupérer six jeux via Prime Gaming.

The Evil Within 2

Imaginé par le créateur des premiers Resident Evil, The Evil Within 2 est un pur jeu d’horreur. Si tout n’est pas réussi (techniquement, c’est un peu compliqué), cette suite reste attachante grâce à son héros charismatique et son ambiance lugubre. On vous encourage quand même à faire son prédécesseur pour bien tout comprendre.

Faraway 2

Dans Faraway 2, l’objectif est de s’échapper d’une planète ressemblant à la Terre, en résolvant des énigmes. Parfait afin de ne pas endormir son cerveau pour la nouvelle année.

Breathedge

Après le crash de votre vaisseau, vous devez apprendre à survivre dans Breathedge. Votre seul compagnon ? Un poulet. Heureusement qu’on pourra fabriquer des outils, piloter des véhicules et même contrôler des stations spatiales pour s’en sortir.

Beat Cop

Beat Cop est inspiré des séries des années 80. On y incarne un policier qui doit comprendre comment il a été piégé.

Lawn Mowing Simulator

Vous adorez tondre des pelouses ? C’est ce que vous propose Lawn Mowing Simulator. Attention, c’est plus complexe qu’il n’y paraît…

Chicken Police – Paint it RED!

Chicken Police est à la fois un jeu d’aventure et un thriller policier noir dans un monde animalier méticuleusement confectionné.

Comment récupérer les jeux offerts avec votre abonnement Amazon Prime ?

Pour récupérer les jeux offerts par Amazon Prime, il faut se rendre sur la page Amazon Gaming et s’identifier avec votre compte abonné Amazon.

Vous trouverez ensuite assez facilement l’onglet « Jouez avec Prime », qui liste tous les titres proposés.

», qui liste tous les titres proposés. Cliquez simplement sur « Récupérer le jeu » pour gonfler votre bibliothèque accessible depuis l’application Amazon Games (attention, seuls les PC Windows sont compatibles) ou les autres plateformes (Origin, Epic Games Store).

