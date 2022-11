Amazon enfile son costume du Père Noël pour offrir des jeux vidéo à ses abonnés Prime en décembre. La sélection réunit huit titres.

Toute l’année, Amazon offre des jeux vidéos aux abonnés Prime — qui profitent en parallèle d’une palanquée de bonus, comme l’accès à la plateforme Prime Vidéo et la livraison gratuite en un jour ouvré.

En décembre, Amazon sort son costume du père Noël et propose pas moins de huit jeux à récupérer. On retiendra Quake, The Amazing American Circus et Brothers: A Tale of Two Sons.

Amazon Prime Gaming en décembre 2022 // Source : Amazon

L’abonnement Amazon Prime Gaming est inclus dans Amazon Prime (69,90 euros par an ou 6,99 euros par mois).

Les 8 jeux offerts en décembre 2022 sur Prime Gaming

À partir du 1er décembre 2022, on peut récupérer huit jeux via Prime Gaming.

Quake

Quake est un jeu de tir culte. C’est un véritable monument dans l’histoire du jeu vidéo. On y affronte des chevaliers corrompus et des ogres difformes, entre autres créatures monstrueuses.

Rose Riddle: Werewolf Shadow

Dans le costume de Rose Riddle, on doit récolter des indices pour résoudre une sombre enquête articulée autour d’un loup-garou.

The Amazing American Circus

Dans ce jeu de gestion, on doit monter et diriger un cirque en plein âge d’or de l’Amérique. Charge à vous d’imaginer le meilleur spectacle possible.

Banners of Ruin

Un jeu de cartes, avec des combats au tour par tour.

Brothers: A Tale of Two Sons

Avant It Takes Two, il y a eu Brothers: A Tale of Two Sons. Le gros atout du gameplay ? On dirige deux personnages en même temps, chacun ayant son rôle à jouer dans l’aventure.

Spinch

Un jeu de plateforme avec des graphismes psychédéliques, dans lequel le héros, au look étrange, doit sauver ses enfants.

Desert Child

Un jeune pilote d’hoverbike doit fuir la Terre pour rejoindre Mars en participant à des courses. La vie d’Elon Musk, sans les tweets stupides.

Doors: Paradox

Vous aimez les énigmes ?

Comment récupérer les jeux offerts avec votre abonnement Amazon Prime ?

Pour récupérer les jeux offerts par Amazon Prime, il faut se rendre sur la page Amazon Gaming et s’identifier avec votre compte abonné Amazon.

Vous trouverez ensuite assez facilement l’onglet « Jouez avec Prime », qui liste tous les titres proposés.

», qui liste tous les titres proposés. Cliquez simplement sur « Récupérer le jeu » pour gonfler votre bibliothèque accessible depuis l’application Amazon Games (attention, seuls les PC Windows sont compatibles) ou les autres plateformes (Origin, Epic Games Store).

