[Deal du Jour] Jusqu’au 23 octobre 2022, la carte Fnac+ est en promotion pour toute nouvelle souscription ou renouvellement. Le prix de l’abonnement est proposé à 4,99 euros pour un an et s’accompagne de nombreux avantages.

C’est quoi, cette offre sur la carte Fnac+ ?

Habituellement au prix de 14,99 € par an, la carte Fnac+ est proposée au tarif de 4,99 € pour 12 mois. Passé la première année, l’abonnement revient à son prix normal de 14,99 €. Cette offre est valable pour tous les nouveaux adhérents, les adhérents Fnac en cours de validité ou les clients Fnac+ en période de renouvellement.

Quelles sont les avantages de la carte Fnac+ ?

Pendant un an, la carte Fnac+ offre des avantages et des remises toute l’année pour ses adhérents. En plus de bénéficier d’une remise immédiate de 5 % sur un très grand nombre de références, en magasin ou sur le site internet, la livraison de vos articles se fait en un jour ouvré, gratuitement et en illimité. La livraison est aussi gratuite chez Darty pour les adhérents Fnac+, ou sur rendez-vous. Et si vous achetez un téléviseur, l’installation et la mise en service à votre domicile sont comprises dans la carte Fnac+.

L’abonnement Fnac+ vous permet de cumuler des euros, sous forme de cagnotte, lors de vos achats à la Fnac ou chez Darty. Vous pourrez dépenser cette cagnotte dans les deux enseignes. Petit plus, cette carte vous permet d’éviter la queue dans les boutiques Fnac grâce à l’accès aux caisses prioritaires. Enfin, elle vous offre la possibilité d’obtenir des remises exclusives multi-enseignes grâce au Pass Partenaires.

Les avantages de la carte Fnac+ // Source : Fnac

Est-ce que cette promotion est intéressante ?

Si vous êtes régulièrement clients Fnac ou Darty, cette offre vaut clairement le coup. En plus des avantages de sa carte, Fnac met en avant la culture avec son abonnement. Avec cette offre sur la carte Fnac+ vous pouvez bénéficier de quatre mois d’abonnement offerts à Deezer Premium Family, qui vous permet de créer jusqu’à six comptes indépendants. À l’issue des quatre mois offerts, ce service revient à son prix de 17,99 €/mois, sauf en cas de résiliation de votre part.

Quatre mois d’abonnement sont aussi offerts au service ePress.fr. en activant l’offre depuis votre compte Fnac. Ce dernier vous donne accès en illimité à presque 500 journaux et magazines en version numérique. Passé quatre mois, l’abonnement revient à son prix de 9,99 €/mois, sauf si vous souhaitez résilier.

Enfin, si vous êtes lecteur de mangas, comics ou BD, trois mois d’abonnement au service d’Izneo vous sont également offerts après activation de votre part. La plateforme donne accès à plus de 8 000 titres en version numérique sur trois écrans simultanément. Izneo propose autant de titres pour les adultes que pour les ados et enfants, du roman graphique mature au dernier tome de One Piece. Cet abonnement reviendra à son prix de 9,99 €/mois passé les trois premiers mois, mais vous pourrez résilier si vous le souhaitez.

Pour aller plus loin avec La Fnac

👉 La Fnac et Darty peuvent maintenant réparer les iPhone

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.