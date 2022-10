Sur eBay, deux jeux vidéo qui auraient dû sortir sur NES sont mis aux enchères. Pour celles et ceux qui travaillent à la préservation du jeu vidéo, c’est une excellente nouvelle.

Ce sont sans doute deux pièces historiques qui ont été dénichées sur le site eBay. Comme l’indique Frank Cifaldi, un historien spécialiste de la préservation du jeu vidéo, dans un tweet publié le 11 octobre 2022, deux titres jamais sortis sur la NES (console de Nintendo) se sont retrouvés sur le site de vente aux enchères. L’intéressé a partagé sa découverte, car le créateur de Video Game History Foundation a besoin de lever des fonds pour les obtenir — son association œuvrant pour préserver les jeux vidéo.

L’un des deux jeux, baptisé Battlefields of Napoleon, n’est visiblement pas passé loin de la commercialisation : avec le prototype certifié, le vendeur fournit le design du packaging. À la date du 14 octobre, près de 40 enchères ont été placées et le prix atteint les 10 000 $. Le deuxième jeu, dont la transaction prendra fin le samedi 15 octobre, a des origines plus obscures encore.

Un jeu NES jamais sorti : Battlefields of Napoleon. // Source : eBay

Deux trésors de la NES ont été retrouvés

Jeu NES jamais sorti // Source : eBay

Le deuxième jeu est une simple cartouche, sur laquelle une étiquette arbore la mention « CES SAMPLE. Merci de la retourner à Rare Coin-IT Inc. » La description précise qu’il s’agit d’un prototype contenant un niveau du jeu vidéo baptisé Scanner, conçu par Rare pour l’accessoire Power Glove (soit une manette en forme de gant).

« Scanner en était au début de son développement et a été présenté au Consumer Electronics Show de Chicago, en 1990, pour évaluer l’intérêt des magasins. Malheureusement, le Power Globe de Mattel est entré dans une spirale mortelle à cette époque, le développement a été annulé et le jeu n’a jamais été terminé », précise celle qui se présente comme la femme d’un ex-designer ayant travaillé sur le projet.

Scanner, davantage que Battlefields of Napoleon, est un véritable trésor, dans le sens où très peu de jeux vidéo ont su tirer profit des spécificités du Power Glove (d’où son échec). Si Scanner était sorti, il aurait constitué l’une des rares expériences optimisées pour cet accessoire. Paul Byford, programmeur, en dit un peu plus sur le gameplay : « C’était un jeu de puzzles où le curseur était une main désincarnée et il fallait faire des gestes pour compléter des taches, comme taper dans des rochers ou tourner des clés. »

A priori, l’appel aux dons de Frank Cifaldi a été entendu, même s’il a conscience que sa communication peut lui empêcher de remporter les enchères. Dans les colonnes de The Verge, il indique : « Il est toujours risqué de partager ces découvertes, car vous pouvez mettre au courant des gens susceptibles d’enchérir contre vous pour leur propre collection, sans permettre à quelqu’un d’accéder aux données du jeu. » S’il remporte l’une et/ou l’autre des enchères, il espère rendre les jeux accessibles à tous, tout en restant en contact avec leurs créateurs. « Quand on obtient un jeu comme ça, le but n’est pas seulement de préserver ses données — mais aussi de préserver son histoire », conclut-il.