Electronic Arts a levé le voile sur le nouvel épisode de la saga Need for Speed. Sous-titré Unbound, il attire le regard avec son rendu graphique qui rappelle Spider-Man: New Generation.

Ces dernières années, la saga Need for Speed a alterné le médiocre et le très mauvais. Mais elle reste un joyau de la couronne pour Electronic Arts, qui a dévoilé le futur épisode de la saga dans une bande-annonce diffusée le 6 octobre. Le nouvel opus s’intitule Need for Speed Unbound et il ne laisse déjà pas indifférent.

Le studio Criterion Games, spécialiste du genre arcade et reconnu pour sa licence Burnout, a opté pour un style graphique étonnant concernant Need for Speed Unbound. Les images risquent de vous rappeler le film Spider-Man: New Generation, référence de l’animation et véritable pépite visuelle. Il y a pire comme point de comparaison.

Need for Speed Unbound troque le réalisme bateau pour un rendu street art convaincant

Ça sort quand ? Need for Speed Unbound sera disponible le 2 décembre 2022.

On aime ou on déteste ce style atypique, mais force est de reconnaître que Need for Speed Unbound tente quelque chose. Criterion Games troque le réalisme un peu plan plan d’antan pour une direction artistique plus audacieuse. La réussite n’est pas à la hauteur de Spider-Man: New Generation, qui fourmille d’idées et de détails. Néanmoins, Need for Speed Unbound donne envie de prendre la manette, et c’est déjà une petite victoire pour le jeu de course.

Need for Speed Unbound est d’autant plus attirant que Criterion Games a fait le choix de tourner le dos aux anciennes consoles — la PS4 et la Xbox One — afin d’offrir des performances optimisées pour les plateformes les plus récentes. Concrètement, le titre promet une définition 4K avec un framerate à 60 fps — soit une première dans la saga. S’il n’y a pas tromperie sur la marchandise, on pourrait vraiment en prendre plein les yeux.

Need for Speed Unbound // Source : Electronic Arts

En termes de gameplay, il faut s’attendre à des courses effrénées dans les rues de Lakeshore, monde qui évoluera après le lancement grâce à des mises à jour. Un niveau d’alerte régira les courses-poursuites avec les forces de l’ordre : plus on pilotera, plus le risque de les voir débarquer sera grand. Need for Speed Unbound introduira par ailleurs un mode articulé autour du style plutôt que de la vitesse. Il sera incarné par le rappeur A$AP Rocky, qu’on retrouve déjà à la bande-son. Il y aura enfin un fort accent mis sur la personnalisation. Bref, le jeu sera street, swag & thug.