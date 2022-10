Microsoft n’offre plus que deux jeux vidéo aux abonnés Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate. Contre quatre auparavant.

Celles et ceux qui n’ont pas suivi l’actualité de Microsoft ces derniers mois risquent d’avoir une sacrée surprise en découvrant la liste des jeux offerts aux abonnés Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate en octobre. Auparavant, la firme de Redmond en proposait quatre Dorénavant, il n’y en a plus que deux.

Cette sélection réduite questionne désormais l’intérêt du programme quand on est simplement abonné au Xbox Live Gold. Microsoft ferait mieux de tuer le service et d’en faire une simple fonctionnalité du Xbox Game Pass (ce qui est déjà le cas, mais uniquement pour la formule Ultimate, soit la plus chère). D’autant que les jeux offerts ne font pas toujours rêver.

Les jeux Xbox offerts en octobre // Source : Microsoft

Le Xbox Live Gold est aujourd’hui proposé selon trois formules : un an (59,99 €), six mois (29,99 €) et trois mois (19,99 €). Il est par ailleurs inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate.

Les deux jeux offerts sur Xbox au mois d’octobre

Du 1er au 31 octobre : Windbound

Dans Windbound, on incarne Kara, une guerrière qui échoue sur une île inconnue. La voilà dans l’obligation de survivre dans des environnements hostiles. Heureusement, il y a d’abondantes ressources à dénicher pour fabriquer des armes et des outils. Et, bien sûr, il y a des mystères à percer.

Du 16 octobre au 15 novembre : Bomber Crew Deluxe

Bomber Crew Deluxe se définit comme une simulation de bombardement stratégique. Outre les ennemis à éliminer pendant la Seconde Guerre mondiale, il faudra veiller à son équipage, puisque chaque mort est permanente dans ce jeu vidéo exigeant. « Gérez tout, du carburant aux munitions, l’hydraulique et plus encore dans votre propre bombardier basé sur la physique », indique la description.





