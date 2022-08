Notre sélection de chaînes YouTube pour septembre 2022 est arrivée. Il y est question de mathématiques, de flûte, de culture japonaise, de sciences et de peinture.

La rentrée arrive. Envie de réviser les maths avant la reprise des cours ? De vous mettre à une activité culturelle ou artistique, comme la flûte ou la peinture ? De vous ouvrir à la culture japonaise ou bien à de grands questionnements scientifiques ? Ça tombe bien, notre sélection YouTube du mois de septembre est justement taillée pour répondre à toutes ces possibilités.

Et si vous en voulez plus, n’hésitez pas à parcourir nos archives ! Retrouvez-nous aussi sur YouTube, Instagram et TikTok. On vous y attend de pied ferme.

Maths PlusUn

Septembre apparaît déjà à l’horizon et, avec lui, la rentrée scolaire. Peut-être le moment de se remettre dans le bain. Si c’est sur les mathématiques que vous voulez concentrer vos révisions, consultez la chaîne de Maths PlusUn, avec des cours de terminale ou de bac+1. Ce n’est pas tout : la chaîne propose de la vulgarisation scientifique et du solfège.

Kurzgesagt

C’est une chaîne que vous connaissez sûrement déjà, mais dans sa version anglaise. Figurez-vous que l’excellente chaîne Kurzgesagt existe maintenant dans une version doublée en français ! Les précédentes vidéos bénéficiaient déjà de sous-titres. Six vidéos sont sorties, sur la sphère de Dyson, le paradoxe de Fermi, le changement climatique, les virus géants, les abysses et la viande.

Tribulations de Marie

Lors de la sélection du mois précédent, nous avions été happés par les dessins à l’aquarelle de Harumichi Shibasaki, un professeur de dessin. Le talent de l’artiste nippon nous a donné l’envie de nous mettre à l’aquarelle. Et justement : il y a toutes sortes de chaînes YouTube sur ce thème, comme celle intitulée les Tribulations de Marie. À vos pinceaux !

Linfamy

D’ordinaire, on retient plutôt des chaînes françaises pour notre sélection mensuelle. Mais il y a aussi des contenus passionnants à découvrir en langue anglaise. C’est le cas de la chaîne Linfamy, qui s’intéresse au folklore japonais, à l’histoire du pays et à sa mythologie. Des récits qui ont d’ailleurs inspiré les mangakas, comme Masashi Kishimoto, l’auteur de Naruto.

Flutes in situ

Des chaînes YouTube consacrées à la musique, il y en a à la pelle. Mais pour la flûte à bec, il faut davantage fouiller. Nathalie Houtman et Laura Pok, deux flûtistes à bec belges concertistes et enseignantes au Conservatoire royal de Bruxelles, tentent l’aventure, avec leur chaîne Flutes in situ. L’idée ? Faire entendre la flûte à bec dans des lieux somptueux ou inattendus. Neuf épisodes sont prévus.