Quels jeux vidéo allons-nous pouvoir récupérer en août grâce à notre abonnement Amazon Prime Gaming ? Il y a des titres très intéressants, dans le sillage de StarCraft Remastered.

Chaque mois, Amazon gâte ses abonnés Prime — qui permet d’accéder à une foule de services (plateforme de SVOD, livraisons en un jour ouvré…). Par exemple, les joueuses et les joueurs peuvent récupérer des jeux gratuits.

En août, pas moins de six jeux seront proposés. On en retiendra plus particulièrement deux : l’incontournable StarCraft: Remastered et Recompile.

Amazon Prime Gaming en août // Source : Amazon

L’abonnement Amazon Prime Gaming est inclus dans Amazon Prime (49 euros par an ou 5,99 euros par mois) — qui permet d’accéder à la livraison gratuite en un jour ouvré, ou encore de regarder des films et séries sur Prime Video. Attention, il va augmenter à partir du mois de septembre.

Les 6 jeux offerts en août 2022 sur Prime Gaming

À partir du 1er août, on peut récupérer six jeux via Prime Gaming.

StarCraft: Remastered

Qui ne connaît pas StarCraft, le roi du jeu de stratégie en temps réel, pionnier dans le domaine de l’eSport ? Il y a quelques années, Blizzard Entertainment lui a offert une remasterisation.

Zak McKracken and the Alien Mindbenders

Un journaliste doit voyager dans le temps pour empêcher les extraterrestres de bâtir une machine qui rend les humains stupides. Pour les fans du genre point’n’click.

Beasts of Maravilla Island

Une jeune photographe doit immortaliser des créatures extraordinaires sur une île imprégnée de mystères.

Recompile

Un — excellent — jeu qui fait beep boop.

ScourgeBringer

Un mélange entre Celeste et Dead Cells. On a connu pire comme modèles.

Family Mysteries: Poisonous Promises

Plongez dans un monde d’élites débauchées et de policiers corrompus, un monde où le pouvoir peut tout acheter.

Comment récupérer les jeux offerts avec votre abonnement Amazon Prime ?

Pour récupérer les jeux offerts par Amazon Prime, il faut se rendre sur la page Amazon Gaming et s’identifier avec votre compte abonné Amazon.

Vous trouverez ensuite assez facilement l’onglet « Jouez avec Prime », qui liste tous les titres proposés.

», qui liste tous les titres proposés. Cliquez simplement sur « Récupérer le jeu » pour gonfler votre bibliothèque accessible depuis l’application Amazon Games (attention, seuls les PC Windows sont compatibles) ou les autres plateformes (Origin, Epic Games Store).

