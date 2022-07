La plateforme du service public fait la part belle à la pop culture cet été, avec un concert symphonique et vidéoludique impressionnant, mais aussi une belle sélection de Japanimation, à découvrir gratuitement.

On l’oublie souvent, mais la télévision publique ne se développe pas qu’en version linéaire. france.tv peut même se vanter d’une programmation plutôt éclectique en ligne. Alors, évidemment, on ne peut pas échapper aux replays de Plus belle la vie ou Fort Boyard, mais la plateforme propose également d’autres programmes qui pourraient vous intéresser.

En plus de diffuser chaque jeudi l’excellente Drag Race France, France.tv propose un programme estival assez réjouissant, avec un concert symphonique qui vaut largement le coup d’œil et une collection de huit films d’animation japonais devenus cultes.

Une symphonie impressionnante

Plutôt mode solo ou multijoueurs ? L’orchestre philharmonique de Marseille a clairement choisi l’option collective, avec la baguette comme arme personnelle. Pendant près de deux heures, la formation musicale interprète de magnifiques œuvres vidéoludiques, dans un concert disponible gratuitement sur France.tv : La symphonie des jeux vidéo aux Chorégies d’Orange.

France TV met en ligne gratuitement un concert de musiques de jeux vidéo // Source : France TV

Assassin’s Creed II, Rayman Legends, The Last of Us, Uncharted II, The Witcher III, Candy Crush, Skyrim… Tant de musiques emblématiques sont jouées sur scène, dans un décor assez dingue : le théâtre antique d’Orange. Appuyées par des cinématiques ou des extraits de gameplay, diffusés en arrière-plan, les compositions musicales prennent un tournant symphonique clairement majestueux.

Les frissons sont bien là, promis, et on ne vous cache pas que l’on a même versé une petite larme devant le medley spécial Ori and the Blind Forest. Un concert d’une telle puissance, disponible gratuitement, ça ne se refuse pas (même pour un simple fond musical, testé et approuvé). Et aucune excuse, le spectacle est disponible gratuitement en ligne jusqu’au 27 avril 2023.

Pour regarder La symphonie des jeux vidéo aux Chorégies d’Orange sur France.tv, c’est ici.

Des classiques de l’animation japonaise

Pour vous prouver qu’il n’y a pas que le studio Ghibli dans la vie (même si, évidemment, on l’adore), France.tv propose cet été de (re)découvrir gratuitement huit films d’animation qui ont marqué le cinéma japonais, jusqu’au 31 août 2022.

Le film Paprika, souvent comparé à Inception, est un classique de l’animation japonaise // Source : Rezo Films

Parmi eux, des grands classiques comme Paprika, qui imagine un nouveau traitement capable d’entrer dans les rêves des patients et de les enregistrer… Un film de 2006 aux ressemblances troublantes avec Inception, qui vous retournera probablement le cerveau.

Au programme également, des incontournables comme Steamboy, une odyssée steampunk devenue le film d’animation japonais le plus cher de l’histoire, ou Tokyo Godfathers, dans lequel trois sans-abris trouvent un bébé abandonné pendant les fêtes de Noël.

Dans cette collection Japanimation, France TV a également choisit plusieurs films plus confidentiels mais tout aussi intéressants comme Liz et l’oiseau bleu, qui met en scène deux adolescentes sur fond de rivalité musicale, ou Kié la petite peste, sur une petite fille débrouillarde mais solitaire.

Bref, avec tout ça, vous avez de quoi occuper vos longues journées de canicule à comater sur votre canapé.