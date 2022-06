On aurait pu vous proposer une sélection de vidéos ayant un thème sur l’été pour juillet, mais non : on parlera de mathématiques, de speed run de jeu vidéo, d’art, de cinéma et d’uchronies.

On aime bien la vidéo chez Numerama. Nos chaînes sur YouTube, Instagram, TikTok en sont la preuve. Mais, on apprécie également le contenu de bien d’autres vidéastes ! Notre sélection mensuelle de chaînes YouTube, que l’on actualise depuis 2016, le montre bien. Voilà maintenant nos suggestions pour juillet 2022. Et, s’il en vous faut plus encore, n’hésitez pas à parcourir nos archives !

AlterHis

Et si la Chine avait découvert l’Amérique ? Et si l’Empire romain s’était industrialisé ? Et si Mai 68 avait donné lieu à une guerre civile ? Ces trois exemples vous ont sans doute permis de saisir le but de la chaîne Youtube AlterHis : imaginer le sens de l’histoire si l’on changeait ici et là un élément de la trame. C’est de l’uchronie, pour penser un monde qui n’est jamais advenu.

Le Myriogon

C’était l’une de nos toutes premières recommandations. En 2016, nous vous invitions à suivre la chaîne du mathématicien Mickaël Launay. Celle-ci existe toujours, mais il s’est depuis impliqué dans un autre projet : Le Myriogon. Pour parler de maths avec celles et ceux qui en font et pour montrer une facette un peu différente de cette science dure.

Sophie C

Gagnante du prix CNC Talent, qui lui a permis de décrocher une bourse d’aide à l’écriture de quelques milliers d’euros grâce à sa vidéo Les Indiens n’existent pas, Sophie C propose des films de voyage, des chroniques de cinéma ainsi que de la condition de vidéaste — plus exactement, de ce que c’est d’être une femme dans ce milieu, ou bien de devenir réalisatrice sans avoir fait une école.

Aife

Vous avez terminé The Legend of Zelda: Breath of the Wild en long, en large et en travers ? Bravo. Mais, vous n’avez sans doute pas une maitrise aussi avancée que Aife, qui met en scène des techniques de jeu vraiment atypiques. Bienvenue dans le monde du speed run, où l’on triture les jeux comme jamais. Vous verrez Zelda (et d’autres jeux) d’un autre œil ensuite.

Mutin de Perde

Détentrice du Prix Coup de Pouce des Internettes en 2021 grâce à sa vidéo J’ai peur de faire, Anaïs anime la chaîne Mutin de Perde (vous l’avez ?). On y parle d’art et d’illustration, d’encouragement et de légitimité. C’est en somme du vlog, des petites pastilles de quotidien. Ça change aussi des vidéos très scriptées et calibrées. C’est une petite bouffée d’air.