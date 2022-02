La dématérialisation des services publics fait l’objet d’une nouvelle alerte de la Défenseure des droits. Les problèmes n’ont pas diminué depuis la dernière fois, même si les pouvoirs publics ont conscience des difficultés de certaines personnes.

C’est un rapport de 90 pages, qui fait office de point d’étape depuis le dernier document paru en 2019, dans lequel le Défenseur des droits alertait déjà sur les risques et dérives de cette transformation numérique. C’est un rapport qui contient aussi près d’une quarantaine de recommandations pour réduire une numérisation que l’institution qualifie d’évolution « à marche forcée ».

Rendu public le 16 février, ce bilan (« Dématérialisation des services publics : trois ans après, où en est-on ? ») a une teinte particulière : l’épidémie de coronavirus est passée par là et les différents confinements, l’encouragement au télétravail et le recours aux procédures numérisées ont sans doute mis en lumière, plus que jamais, les inégalités.

Si les personnes âgées sont une catégorie de personnes très exposée à un risque de décrochage face à la numérisation, d’autres publics sont aussi concernés. // Source: Stevebp

C’est ce qui ressort du rapport : « alors même que les autorités publiques semblent avoir été sensibles aux constats et aux recommandations de l’institution, le nombre d’alertes et de réclamations liées à la dématérialisation ne fléchit pas, voire augmente ». Des difficultés peuvent nourrir un « sentiment d’abandon ressenti par une partie de la population. »

Car le rapport de la Défenseure des droits fait le constat d’un « renversement historique d’un des trois principes du service public : l’adaptabilité ». Au lieu que cette exigence incombe au service, c’est à l’usager de se caler aux conditions de l’administration. À lui d’avoir cette qualité, cette souplesse, cette malléabilité : « de se faire aider, de se former, de faire, d’être capable. »

Certes, la relation avec les services publics est devenue essentielle pour nombre de citoyens et de citoyennes. Et peut-être même courante et facile. Certes, l’institution reconnaît qu’un effort notable a été entrepris par l’État vers les plus vulnérables sur le numérique, avec un plan incluant une aide aux usagers et la mise en place d’infrastructures ad hoc.

Les profils sont nombreux : il y a des personnes âgées, mais aussi celles en situation de handicap. Il y a les majeurs protégés, les jeunes, les étrangers, les détenus, mais aussi celles et ceux vivant une précarité sociale. Un chiffre circule sur l’illectronisme numérique et est éloquent : 13 millions d’individus tomberaient dans cette catégorie. Plus d’un Français sur cinq.

Et quand même : « chacun peut rencontrer un blocage incompréhensible face à un formulaire en ligne, ne pas parvenir à joindre un agent, échouer à résoudre un problème », rappelle la Défenseure des droits, y compris si au quotidien on n’a pas de mal la plupart du temps à boucler ses démarches en ligne. Ces soucis peuvent affecter n’importe qui, n’importe quand et n’importe où.

Les principales propositions contre les difficultés du numérique

En somme, « la dématérialisation doit être menée, non pas comme une rupture commandée par les contraintes budgétaires ou la recherche de gains de productivité, mais comme une évolution choisie, qui s’inscrit dans un temps long ». De ce constat, la Défenseure tire donc une série de recommandations. En voici les plus notables.