« Offrir la sensation la plus proche de l’orgasme féminin aux hommes.» Telle est la promesse d’Arcwave avec son Arcwave Ion. Et pour y parvenir, le constructeur allemand s’est inspiré du célèbre Womanizer et de sa technologie d’air pulsé. L’Arcwave Ion se présente ainsi comme une gaine de masturbation qui souffle sur les nerfs du pénis pour donner de nouvelles sensations.

Depuis Sex & the City, et le fameux épisode sur le Rabbit il y a une vingtaine d’années de cela, les sextoys féminins se sont démocratisés. Mais chez les hommes, l’essor des jouets pour adulte se fait encore attendre. Le peu d’accessoires disponibles est souvent basique et de qualité inégale. Mais le progrès est en marche, et Arcwave initie le mouvement.

Le constructeur allemand dégaine l’Arcwave Ion, un masturbateur qui envoie de l’air pulsé sur le pénis pour le stimuler de la même manière qu’un Womanizer. Un sextoy futuriste qui est d’ores et déjà disponible chez Senkys pour 189 euros, avec en plus la livraison Chronopost offerte.

L’air pulsé pour bien stimuler

Pour s’imposer comme un sextoy masculin incontournable, l’Arcwave Ion profite d’une technologie qui a déjà fait ses preuves avec le Womanizer : l’air pulsé. La gaine de masturbation du Arcwave Ion comprend un petit orifice qui envoie de l’air sur le pénis afin de stimuler les nerfs.

La gaine abrite un système d’air pulsé // Crédit : Johana Hallmann pour humanoid xp

Ce filet d’air, à l’intensité réglable grâce aux boutons situés sur l’appareil, décuple le plaisir puisqu’il touche l’intégralité de la verge lors des mouvements du Arcwave Ion. À l’instar d’une gaine de masturbation classique, vous devrez produire manuellement des va-et-vient avec l’Arcwave Ion, celui-ci n’étant pas automatique. Un bon moyen de contrôler le rythme de vos sessions, surtout si vous choisissez un filet d’air très puissant.

Ce sextoy s’utilise uniquement avec du lubrifiant à base d’eau pour éviter de s’abîmer l’entre-jambe. L’Arcwave Ion est justement fourni avec un flacon de lubrifiant adapté.

Un système de détection pour jouer en toute discrétion

Autre différence entre l’Arcwave Ion et les sextoys masculins classiques : la technologie Smart Silence. Celle-ci détecte la présence du pénis à l’intérieur du masturbateur afin d’envoyer ou non de l’air pulsé. Dès que la verge n’est plus en contact avec l’orifice d’air, le système se coupe entièrement. Il est donc possible de retirer d’un coup l’Arcwave Ion afin de ne plus émettre un seul bruit.

Les boutons de réglage du Arcwave Ion // Crédit : Johana Hallmann pour humanoid xp

La fonction Smart Silence est activée par défaut. Cependant, il est possible de désactiver l’option pour profiter d’un souffle continu. Il suffit d’une simple pression sur le bouton dédié.

Un design sobre

D’un point de vue esthétique, l’Arcwave Ion ne ressemble en rien aux gaines de masturbations classiques (vous savez, ces tubes en silicones couleur chair horribles qui imitent la morphologie d’un vagin ou d’un anus).

Au contraire, l’Arcwave Ion profite d’un design sobre entièrement en plastique noir. La gaine est en silicone extensible et s’adapte aux différentes morphologies. À l’intérieur de celle-ci, on trouve une série de nervures qui stimulent le pénis lors de l’usage. Mieux, l’Arcwave Ion est waterproof. Vous pouvez le nettoyer en toute simplicité avant et après usage.

L’Arcwave Ion et sa station de recharge // Crédit : Johana Hallmann pour humanoid xp

L’Arcwave Ion est accompagné d’une petite station de recharge fermée. Il ne lui faut que 2 heures pour charger le masturbateur à 100 %. Vous pouvez ensuite utiliser l’Arcwave Ion pendant 70 minutes. Bien entendu, évitez les sessions trop longues pour ne pas irriter ou même blesser votre bas-ventre. Un conseil qui concerne tous les jouets pour adulte. Enfin, la station de recharge vous permet de ranger l’Arcwave Ion facilement et en toute discrétion.