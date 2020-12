Trump voudrait que l'attaque Sunburst soit une nouvelle preuve qu'il a gagné les élections américaines.

Les détails de l’affaire Sunburst se dévoilent jour après jour. Sur Numerama, Cyberguerre suit avec attention les rebondissements de cette cyberattaque qui pourrait être l’une des plus importantes de l’histoire récente. Car si les éléments dont nous disposons en font déjà une affaire massive, des questions importantes restent en suspens : quelles données ont été espionnées ou volées et surtout, qui est derrière cette attaque sophistiquée ?

L’enquête avançant, il semble clair que le groupe de hackers responsables de l’attaque soit affilié à un État — elle paraît trop complexe pour des individus sans les ressources d’une puissance politique. Microsoft, faisant partie des cibles, a évoqué la Russie. Le secrétaire d’État de l’administration Trump, Mike Pompeo, a abondé vendredi 18 décembre dans cette direction : « C’était un effort significatif et je pense que nous pouvons dire avec une certaine assurance que les Russes étaient derrière ce projet », a-t-il lancé dans une interview donnée au « Mark Levin Show ». Avant, évidemment, de préciser que beaucoup de données resteraient classées secret défense.

….discussing the possibility that it may be China (it may !). There could also have been a hit on our ridiculous voting machines during the election, which is now obvious that I won big, making it an even more corrupted embarrassment for the USA. @DNI_Ratcliffe @SecPompeo

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020