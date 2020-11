Le Youtubeur Marvel Fitness, qui avait été condamné en septembre pour « cyberharcèlement de meute » à deux ans de prison, dont un ferme, et 10 000 euros d'amende, a été mis en liberté provisoire suite à la demande de son avocat. Cela ne veut pas dire qu'il a été innocenté.

« C’est avec beaucoup d’émotion que je peux vous annoncer que Marvel est un homme libre. » L’annonce, qui a été massivement partagée sur Twitter et en ligne, a de quoi surprendre, vu que le Youtubeur mentionné était en prison depuis sa condamnation au mois de septembre.

Le tweet est d’autant plus étonnant qu’il vient de l’avocat Juan Branco, qui a pris la défense du vidéaste Marvel Fitness peu après son départ en prison. Il est pourtant important de préciser que, contrairement à ce qui a pu être lu sur les réseaux sociaux hier, le Youtubeur a beau avoir été « libéré » de manière provisoire, et il est toujours reconnu coupable selon la loi.

C'est avec beaucoup d'émotion que je peux vous annoncer que Marvel est un homme libre. — Juan Branco ✊ (@anatolium) November 18, 2020

Libéré, mais pas vraiment libre

L’avocat, qui a pris la défense du Youtubeur en octobre, après sa condamnation, avait dès le début annoncé qu’il plaiderait sa remise en liberté. Sa demande a été acceptée. Elle n’est cependant pas le signe que Marvel Fitness est innocenté : c’est le procès en appel, qui doit se tenir le 15 décembre à Versailles, qui déterminera si, oui ou non, la justice confirme le premier jugement.

En attendant, il est donc toujours reconnu coupable, et a ainsi toujours interdiction d’animer un site internet ou des comptes sur les réseaux sociaux, et de rentrer en contact avec les victimes.

De plus, la mise en liberté provisoire ne signifie pas qu’il est totalement libre de ses mouvements : il a l’obligation de répondre aux convocations judiciaires et doit avertir le juge d’instruction de tous ces déplacements.

Une affaire très suivie sur Internet

Le Youtubeur Marvel Fitness, de son vrai nom Habannou S., était en prison depuis 59 jours après avoir été condamné en septembre pour « cyberharcèlement de meute », la première condamnation pour ce motif en France. L’affaire avait d’ailleurs beaucoup fait parler d’elle : outre le nombre de pièces versées au dossier, plus de 5 000, l’avocate des victimes, Maitre Laure-Alice Bouvier, s’était elle-même déclarée partie civile après avoir été filmée par Marvel Fitness et subi du cyberharcèlement. La condamnation de Habannou S. avait été applaudie par les victimes de cyberharcèlement et de nombreuses associations. L’avocate spécialisée dans le droit numérique Sabine Marcellin y voyait la « fin de l’impunité sur internet ».

Mais l’affaire avait également révolté les soutiens de Marvel Fitness. Directement après l’annonce de sa condamnation, le hasthag « FreeMarvel » avait été l’un des plus partagés sur Twitter. Les vidéos de soutien ont rempli Youtube, et une chaîne et un compte Instagram dédiés, FreeMarvel, ont lancé cagnottes, pétitions et même une « contre-enquête » prouvant selon eux l’innocence du Youtubeur. Les vidéos dénoncent notamment une « justice de riche », un « scandale judiciaire », ou encore des « mensonges de la partie civile ». Depuis l’annonce de sa libération, le hashtag a à nouveau fait son entrée dans les sujets trending de Twitter, et des messages d’insultes ont à nouveau été envoyés.

Contactée par Numerama, Me Bouvier explique « regretter que le procès soit fait sur les réseaux sociaux ». « On est dans une procédure juridique, on ne fait pas de procès sur internet, on fait la justice dans les tribunaux. Ils ne se rendent pas comptes des conséquences pour les victimes, des menaces qu’il y a, du contexte actuel de haine qui peut se retrouver dans la vraie vie. C’est assez irresponsable. » Le procès en appel de Marvel Fitness le 15 décembre apportera peut-être une réponse définitive à l’histoire.