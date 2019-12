Une star virtuelle d'Instagram a raconté dans un vlog l'agression sexuelle qu'elle aurait subie dans un VTC. La vidéo a fait polémique.

En 2019, des influenceuses virtuelles se font critiquer sur les réseaux sociaux parce qu’elles ont inventé une fausse agression sexuelle de la part de leur chauffeur VTC. Et oui, vous avez bien lu.

Si vous ne connaissez pas Lil Miquela, il s’agit d’une influenceuse d’un genre un peu particulier. C’est un personnage fictif, virtuel et… très populaire. Sur Instagram, elle compte 1,8 million d’abonnés (contre 25 000 sur Twitter et 105 000 sur YouTube).

Ce weekend, Lil Miquela a publié un vlog, dans lequel elle raconte entre deux blagues avoir vécu un événement traumatisant. Il a depuis été retiré de YouTube mais nous avons pu en consulter une copie, effectuée par Green Chyna (@Cornyassbitch sur Twitter). C’est cette internaute qui a repéré la vidéo en premier et l’a mise au jour, dans un tweet qui a depuis été beaucoup partagé.

Dans l’extrait qu’elle a rendu public, on entend Lil Miquela raconter sa journée. Elle explique qu’elle a commandé un VTC pour effectuer un trajet. Lorsqu’elle est montée dedans, elle dit avoir été surprise par deux choses : une forte odeur de désodorisant bas de gamme, et le regard de son chauffeur.

Elle évoque un regard insistant, comme s’il se demandait « ce qu’elle est réellement. » Le chauffeur se serait ensuite penché vers elle, jusqu’à être si proche qu’elle pouvait sentir sa respiration. « Il m’a demandé : tu es réelle ? », dit-elle, avant de poursuivre : « Je me suis détournée et j’ai regardé par la fenêtre et tout à coup j’ai senti sa main sur ma jambe ». L’instagrammeuse virtuelle indique lui avoir demandé de cesser, ce qu’il aurait mis un certain temps à faire. Elle dit qu’il l’a ensuite pincée, et a eu des propos déplacés à caractère sexuel à son encontre.

Cette vidéo a vite fait polémique. Green Chyna, qui l’a publiée sur Twitter, a dénoncé la visée mercantile qui se cache derrière cette vidéo selon elle. La chanteuse Kehlani a partagé cet avis : « Au début ça m’a semblé intéressant, mais Lil Miquela joue avec de vraies histoires, de vrais traumatismes. Les agressions sexuelles sont une réalité effrayante, et en parler de la sorte, c’est faire preuve d’ignorance, et c’est blessant. »

nah. at first it was kinda interesting. maybe. but @lilmiquela you’re playing wit real stories… real trauma.. sexual assault is a scary real reality and at this point you’re ignorantly offensive. what type of sick shit is this. https://t.co/gS4LLVndZV

— Kehlani (@Kehlani) December 12, 2019